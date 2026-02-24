與高嘉瑜互告雙不起訴　李彥秀5點聲明反擊：將聲請再議捍衛清譽

▲立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

前立委高嘉瑜與國民黨立委李彥秀因美國房產一事互告，李彥秀控告高嘉瑜加重誹謗，高則反控李公然侮辱；不過，士林地檢署23日對於兩案均做出不起訴處分。對此，李彥秀今（24日）5點反擊並回應，遺憾司法未能還給她公道，她將會在與律師討論後，依法聲請再議，堅持捍衛清譽。

高嘉瑜2025年2月間指控李彥秀，2016年剛選上立委就在美國買豪宅，質疑「三代議員錢從哪來」，雙方隔空展開論戰。李彥秀當時發布新聞稿澄清，稱高嘉瑜為「跳梁小丑」，並對高提告加重誹謗；而高嘉瑜也反過來控告李公然侮辱。

針對這兩案，士林地檢署檢察官調查後認為，高嘉瑜有經過查證才提出質疑，難認主觀上有誹謗的犯意，李彥秀則是針對高的質疑做出回應，並非抽象謾罵，23日均做出不起訴處分。

李彥秀表示，一、針對高嘉瑜23日表示「彥秀提告遭不起訴」一事，事實上檢方是以「難以認定主觀上有誹謗犯意」為由，才將高嘉瑜不起訴處分。二、高嘉瑜早就坦承，自己爆料內容「目前無從得知，也還沒有查證」（114年2月6日媒體聯訪）。高嘉瑜烏龍爆料、惡意造謠成性，事後也公開坦承「自己沒有查證」，這才是事實的真相。

三、遺憾司法未能還給她公道。她將會在與律師討論後，依法聲請再議，堅持捍衛清譽。四、她從政超過27年，勤走地方、服務基層，時刻以公僕自許，從不敢自居為「官」。高嘉瑜一再稱她為「裸官」，恐怕是自曝高嘉瑜擔任民代時，一向以當「官」自居，高高在上，與基層脫節，自然背離民心。

五、去年高嘉瑜一連串烏龍爆料後，她認為高嘉瑜「顛倒黑白，惡意造謠，投機抹黑」的舉止，是如同跳梁小丑般的惡行，豈料也被高嘉瑜提起妨害名譽告訴。士林地檢署已經在過年前作出「不起訴處分」，認證「跳梁小丑」是合理評價。遺憾高嘉瑜卻依舊是陋習不改，仍然不改顛倒黑白惡習。

