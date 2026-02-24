　
生活

非洲象阿里剛走！白老虎昭海也高齡辭世　高市府評估引進新成員

▲▼非洲象阿里剛走…壽山動物園又痛失白老虎昭海，市府評估引進新成員。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲壽山動物園又痛失明星白老虎昭海。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄壽山動物園深受民眾喜愛的明星白老虎「昭海」，22日以高齡19歲（相當於人類90歲）圓滿走完生命最後一哩路，而非洲象「阿里」也在近期離世，令人不捨。接連兩隻重磅明星接連離世，也讓壽山動物園顯得空蕩，高雄觀光局長高閔琳表示，昭海跟阿里都是偏高齡動物，未來將持續評估引進其他大型草食動物。

壽山動物園今日發布消息指出，在園方專業醫療團隊與保育員的悉心照護下，白老虎「昭海」以高齡19歲（相當於人類90歲）圓滿走完生命最後一哩路。「昭海」於2011年來到高雄，陪伴市民超過14載，園方對這位老夥伴於22日離去深感不捨，並感謝牠多年來在生命教育領域所貢獻的珍貴意義。

▲▼非洲象阿里剛走…壽山動物園又痛失白老虎昭海，市府評估引進新成員。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲非洲象阿里日前才離世。（圖／記者賴文萱翻攝）

伴隨壽山動物園成長並乘載許多大小朋友童年回憶的非洲象「阿里」也在同月14日凌晨安詳離世，園方同仁及保育員感到非常不捨，同時也非常感謝「阿里」這些年為無數遊客帶來的歡樂與陪伴。

面對接連兩隻高齡動物離世，壽山動物園也顯得空蕩，對此，高閔琳指出，「昭海」及「阿里」屬於偏高齡動物，純粹都是年紀關係，並沒有其他外在因素影響，而目前場域比較適合偏大型的草食動物，未來也會持續評估是否引進其他動物。

▲▼非洲象阿里剛走…壽山動物園又痛失白老虎昭海，市府評估引進新成員。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高閔琳表示，壽山動物園將持續評估引進新成員。（圖／記者賴文萱攝）

事實上，白老虎「昭海」出生於2006年11月24日，換算人類年齡已屬高壽。自2019年起，「昭海」便面臨貓科動物高齡好發的慢性腎臟病挑戰，但在獸醫與保育員的密切監測與控制下，透過多樣化飲食與水分攝取引導，成功減緩生理機能退化的衝擊，讓「昭海」得以在患有慢性徵狀的情況下，依然維持良好的生活品質並達成高齡長壽。

過去曾有遊客因「昭海」高齡消瘦的體態誤認為營養不良，園方特別在展場設置詳細的背景故事與衛教說明，讓民眾了解體態變化是高齡動物自然的生理現象，進而轉為對園方不遺餘力照顧高齡動物的肯定與佩服。

非洲象阿里剛走！白老虎昭海也高齡辭世　高市府評估引進新成員

壽山動物園白老虎「昭海」高壽離世

壽山動物園白老虎「昭海」高壽離世

壽山動物園明星非洲象阿里14日驚傳離世，不料時隔不到10天，園內另一隻明星白老虎「昭海」也因步入晚年，以高齡19歲、相當於人類90歲，圓滿走完一生。園方表示，「昭海」於2011年來到高雄，陪伴市民超過14載，園方對這位老夥伴於22日離去深感不捨，感謝牠多年來在生命教育領域所貢獻的珍貴意義。

壽山非洲象阿里昨離世　享年52歲

壽山非洲象阿里昨離世　享年52歲

陪伴高雄40年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步

陪伴高雄40年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步

壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴

壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴

13歲母獅出現血尿　屏科大啟動CT檢查救援

13歲母獅出現血尿　屏科大啟動CT檢查救援

關鍵字：

壽山動物園白老虎昭海高齡動物非洲象

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

