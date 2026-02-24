非洲象阿里剛走！白老虎昭海也高齡辭世　高市府評估引進新成員

▲壽山動物園又痛失明星白老虎昭海。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄壽山動物園深受民眾喜愛的明星白老虎「昭海」，22日以高齡19歲（相當於人類90歲）圓滿走完生命最後一哩路，而非洲象「阿里」也在近期離世，令人不捨。接連兩隻重磅明星接連離世，也讓壽山動物園顯得空蕩，高雄觀光局長高閔琳表示，昭海跟阿里都是偏高齡動物，未來將持續評估引進其他大型草食動物。

壽山動物園今日發布消息指出，在園方專業醫療團隊與保育員的悉心照護下，白老虎「昭海」以高齡19歲（相當於人類90歲）圓滿走完生命最後一哩路。「昭海」於2011年來到高雄，陪伴市民超過14載，園方對這位老夥伴於22日離去深感不捨，並感謝牠多年來在生命教育領域所貢獻的珍貴意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲非洲象阿里日前才離世。（圖／記者賴文萱翻攝）

伴隨壽山動物園成長並乘載許多大小朋友童年回憶的非洲象「阿里」也在同月14日凌晨安詳離世，園方同仁及保育員感到非常不捨，同時也非常感謝「阿里」這些年為無數遊客帶來的歡樂與陪伴。

面對接連兩隻高齡動物離世，壽山動物園也顯得空蕩，對此，高閔琳指出，「昭海」及「阿里」屬於偏高齡動物，純粹都是年紀關係，並沒有其他外在因素影響，而目前場域比較適合偏大型的草食動物，未來也會持續評估是否引進其他動物。

▲高閔琳表示，壽山動物園將持續評估引進新成員。（圖／記者賴文萱攝）

事實上，白老虎「昭海」出生於2006年11月24日，換算人類年齡已屬高壽。自2019年起，「昭海」便面臨貓科動物高齡好發的慢性腎臟病挑戰，但在獸醫與保育員的密切監測與控制下，透過多樣化飲食與水分攝取引導，成功減緩生理機能退化的衝擊，讓「昭海」得以在患有慢性徵狀的情況下，依然維持良好的生活品質並達成高齡長壽。

過去曾有遊客因「昭海」高齡消瘦的體態誤認為營養不良，園方特別在展場設置詳細的背景故事與衛教說明，讓民眾了解體態變化是高齡動物自然的生理現象，進而轉為對園方不遺餘力照顧高齡動物的肯定與佩服。