　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸北大團隊晶片技術新突破　鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

▲積體電路板,電晶體,晶片,芯片。（圖／CFP）

▲積體電路板上的晶片。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京大學電子學院研究團隊宣佈在鐵電晶體管技術上取得新進展，將物理柵長縮減至1奈米極限，並成功製備出目前尺寸最小、功耗最低的鐵電晶體管。研究成果已發表於《科學・進展》（Science Advances），團隊指出，該技術有望為人工智慧晶片提升算力與能效提供關鍵元件。

▲北京大學研究團隊取得晶片技術新突破。（圖／翻攝川觀新聞）

▲北京大學研究團隊取得晶片技術新突破。（圖／翻攝川觀新聞）

《川觀新聞》報導，2月23日，北京大學電子學院研究員邱晨光表示，團隊創造性地制備了迄今尺寸最小、功耗最低的鐵電晶體管，有望為AI芯片（晶片，下同）算力和能效提升提供核心器件支撐。相關研究成果在線發表於《科學・進展》上。

邱晨光—彭練矛院士團隊表示，傳統鐵電晶體管存在能耗過高、邏輯電壓不匹配等問題，限制其大規模應用，透過奈米柵極結構設計，可降低鐵電材料改變極化狀態所需的電壓與能耗，「新技術使能耗較國際最佳水準降低一個數量級。」

邱晨光解釋稱，奈米柵設計如同對電場進行「槓桿放大」，能以較低電壓驅動鐵電材料極化反轉，從物理機制上降低能耗，該元件具備超低工作電壓與低能耗特性，未來可應用於高能效資料中心及下一代高算力AI晶片。

據了解，當前AI運算面臨「記憶體牆」問題，即資料存儲與運算分離，影響晶片性能提升，然而，鐵電晶體管（FeFET）兼具存儲與計算功能，被視為「存算一體」元件，可在同一裝置中完成資料存取與運算，方向符合神經形態計算發展趨勢。

該研究團隊表示，透過奈米柵極結構設計，已在降低工作電壓與能耗方面取得突破，為鐵電晶體管未來實用化提供技術基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別預算條例將付委
快訊／台股飆漲近900點！台積電再創新高
光通訊太旺！5檔齊刷漲停　「飆太凶延長處置」仍創高
快訊／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選
快訊／1張千萬發票沒人領！3／5到期　財政部急尋
台灣專屬豁免沒了　27項輸美無零關稅
川普關稅退回原點　外媒曝：台日韓「砸千億」慘淪冤大頭
快訊／台股暴漲！台積電刷新天價　
一大群小虎鯨集體擱淺屏東！　多隻死亡
鞏固協定是未來目標　鄭麗君：已達成協議國家相對能取得較好待遇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

即刻實施！　陸商務部：三菱造船等20家參與日軍工實體列管制名單

陸高速公路隧道貨車自燃　密閉空間濃煙遮眼...民眾驚慌奪路出逃

陸北大團隊晶片技術新突破　鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

陸網喊「挖到三葉蟲化石」遊客瘋尋寶　當地急封鎖：再挖山要塌了

陸男「花2.5萬元套圈圈」3度套中汽車　老闆慌了秒反悔不認

西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

陸2026範圍最大沙塵暴！　130城短時PM10重度以上污染

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越　三巨頭營收合計敗給寧德時代

水貝「黃金」店家稱春節營收超月銷量　他喊：忙到沒時間吃飯

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

即刻實施！　陸商務部：三菱造船等20家參與日軍工實體列管制名單

陸高速公路隧道貨車自燃　密閉空間濃煙遮眼...民眾驚慌奪路出逃

陸北大團隊晶片技術新突破　鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

陸網喊「挖到三葉蟲化石」遊客瘋尋寶　當地急封鎖：再挖山要塌了

陸男「花2.5萬元套圈圈」3度套中汽車　老闆慌了秒反悔不認

西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

陸2026範圍最大沙塵暴！　130城短時PM10重度以上污染

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越　三巨頭營收合計敗給寧德時代

水貝「黃金」店家稱春節營收超月銷量　他喊：忙到沒時間吃飯

「大雷雨即時訊息」3/2起延伸至沿海　達標將發細胞警訊

鼎泰豐「隱藏吃法」又贏！名嘴好奇一試驚呆：秒列心中前3必點

台中男深夜騎Ubike　警關懷一查秒上銬...原來是「14條通」

批賴政府關稅談判「搶快討好」　游淑慧：剛愎自用付出不必要代價

228連假國道車潮上看1.3倍　高公局公布好走時段

鈴木駿輔先發對中華隊！大巨蛋閉門打　悍將IG更新重點表現

國民黨將自提軍購特別條例　牛煦庭：一定滿足美方期待

快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

台139線驚魂！男子失聯躲山裡　彰投警聯手鬼門關前救人

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

大陸熱門新聞

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

挖到三葉蟲化石　當地急封：再挖要塌了

陸男用AI鑑定玉石月入百萬　他：準確率95%

西安罕下「大雪」　居民全傻：昨天20℃

陸春節票房衝破50億人民幣 連續8年破億人次進影院

陸北大團隊晶片技術新突破 鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

北京「小語種導遊」過年日薪漲至11K

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越 三巨頭營收合計敗給寧德時代

沒空吃飯！水貝黃金店家稱春節營收超月銷

陸2026範圍最大沙塵暴！ 130城短時PM10重度以上污染

結束過年大魚大肉 陸研究天吃5.54克「洋蔥」降33％肝癌風險

連打三天麻將「無名指」僵了！ 陸醫師曝「板機指」是罪魁禍首

大陸AI短劇全面爆發！　揭秘背後的生產流程

更多熱門

相關新聞

DeepSeek爆偷用輝達「最強晶片」訓練AI

DeepSeek爆偷用輝達「最強晶片」訓練AI

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）政府一名高層官員23日爆料指出，中國AI新創巨頭DeepSeek預計最快下週發布的最新AI模型，竟然是使用輝達（Nvidia）目前最強大的Blackwell晶片訓練而成。此舉極可能已觸犯美國政府嚴格執行的出口管制規定。

00946配息0.058元年化配息率近7%　3/12除息

00946配息0.058元年化配息率近7%　3/12除息

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越 三巨頭營收合計敗給寧德時代

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越 三巨頭營收合計敗給寧德時代

載板3雄競飆鎖漲停！景碩、欣興創高　供貨吃緊逐月增加

載板3雄競飆鎖漲停！景碩、欣興創高　供貨吃緊逐月增加

黃仁勳撂話！下月輝達GTC多款新品亮相　保證「世界前所未見」

黃仁勳撂話！下月輝達GTC多款新品亮相　保證「世界前所未見」

關鍵字：

鐵電晶體管奈米技術低功耗AI晶片北京大學芯片

讀者迴響

熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

總愛強詞奪理的三大星座！

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面