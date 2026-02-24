陸北大團隊晶片技術新突破　鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

▲積體電路板上的晶片。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京大學電子學院研究團隊宣佈在鐵電晶體管技術上取得新進展，將物理柵長縮減至1奈米極限，並成功製備出目前尺寸最小、功耗最低的鐵電晶體管。研究成果已發表於《科學・進展》（Science Advances），團隊指出，該技術有望為人工智慧晶片提升算力與能效提供關鍵元件。

▲北京大學研究團隊取得晶片技術新突破。（圖／翻攝川觀新聞）

《川觀新聞》報導，2月23日，北京大學電子學院研究員邱晨光表示，團隊創造性地制備了迄今尺寸最小、功耗最低的鐵電晶體管，有望為AI芯片（晶片，下同）算力和能效提升提供核心器件支撐。相關研究成果在線發表於《科學・進展》上。

邱晨光—彭練矛院士團隊表示，傳統鐵電晶體管存在能耗過高、邏輯電壓不匹配等問題，限制其大規模應用，透過奈米柵極結構設計，可降低鐵電材料改變極化狀態所需的電壓與能耗，「新技術使能耗較國際最佳水準降低一個數量級。」

邱晨光解釋稱，奈米柵設計如同對電場進行「槓桿放大」，能以較低電壓驅動鐵電材料極化反轉，從物理機制上降低能耗，該元件具備超低工作電壓與低能耗特性，未來可應用於高能效資料中心及下一代高算力AI晶片。

據了解，當前AI運算面臨「記憶體牆」問題，即資料存儲與運算分離，影響晶片性能提升，然而，鐵電晶體管（FeFET）兼具存儲與計算功能，被視為「存算一體」元件，可在同一裝置中完成資料存取與運算，方向符合神經形態計算發展趨勢。

該研究團隊表示，透過奈米柵極結構設計，已在降低工作電壓與能耗方面取得突破，為鐵電晶體管未來實用化提供技術基礎。