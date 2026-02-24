　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普國情咨文「演說重點搶先看」！不滿意度飆破60%壓力爆棚

▲▼美國總統川普2025年發表國情咨文演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普2025年發表國情咨文演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普將在美東時間24日發表年度國情咨文（State of the Union）演說。白宮官員透露，這次主題暫定為「美國250週年：強大、繁榮並受尊敬」，川普預計大力宣揚經濟成果等一系列政績，公布多項降低民生成本的新措施。

川普國情咨文談什麼？

《華爾街日報》引述白宮官員說法指出，川普將在演說中盤點一系列政績，包括去年國會共和黨人通過的大規模減稅法案、降低處方藥價格的努力等等，也將呼籲國會通過他先前提出的醫療保健架構法案。

國內施政方面，川普將強調邊境安全的進展、當局打擊犯罪的努力，並以美國各大城市謀殺率下降，作為政策有效的佐證。外交政策方面，他也將花費一些篇幅，以「以實力達成和平（peace through strength）」的戰略為主軸加以闡述。

此外，川普也很可能提及建國250周年及相關慶祝計畫。他23日預告，「這會是一場很長的演說，因為我們有太多東西要談了。」

▼示威團體在美國最高法院前，針對「限制出生公民權」行政命令展開抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國華府最高法院前，示威團體針對「限制出生公民權」行政命令展開抗議。（圖／達志影像／美聯社）

川普政治困境　不滿意度升高

川普發表國情咨文演說之際，正面臨嚴峻政治處境。

在關稅政策被最高法院推翻前夕，一項由ABC、《華盛頓郵報》與益普索（Ipsos）聯合進行的民調顯示，有64%民眾對川普處理關稅的方式感到不滿，表示認同的則有36%。

儘管出現通膨下降等正面跡象，但上周公布的政府數據顯示，2025年底美國經濟成長大幅放緩。隨著選民擔憂生活成本，兩黨政治戰略師都警告，這些不滿情緒可能導致共和黨在今年11月的期中選舉失利。

無黨派機構「庫克政治報告」（Cook Political Report）追蹤的多項民調平均顯示，41%民眾認可川普施政表現，但不滿意度高達57%，與去年3月首次國會演說時相比，不滿意比例暴增14％。

《華爾街日報》上月民調更發現，多數選民不滿川普處理經濟、移民、關稅、外交與醫療保險等議題的方式，不滿處理通膨手段的比例更是高達58%，比滿意度高出17%。至於邊境安全則成為他獲得廣泛認可的少數施政項目之一。

▼美國國會大廈（或譯國會山莊）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國國會大廈,國會山莊,參議院,眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

川普擴大權力　國會遭到邊緣化

《美聯社》分析指出，川普上任1年來，推行了一系列令人頭暈目眩的政策，改變國內政策的優先順序，破壞與海外盟友的關係，甚至挑戰了國家基礎的權力制衡體系。

隨著議員們坐在眾議院內，聆聽川普今年的施政議程，此刻對於國會而言意義重大。國會基本上已被他廣泛的影響力給邊緣化，這位共和黨總統繞過同黨議員在國會的微弱多數優勢，為自己累積了巨大的權力。

川普透過數百條行政命令掌控權力，並且展現不惜代價推動議程的意願，但共和黨領導的國會，卻在很大程度上袖手旁觀。最高法院大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）19日也在推翻關稅的裁決中警告，「在我們的憲法體系裡，取回失去的權力並非易事」，若法院不介入重大議題，「我們的權力分立及制衡體系將面臨瓦解風險，並將轉向持續且永久集中在一個人的手上。」

演說當晚，維吉尼亞州州長斯潘伯格（Abigail Spanberger）將代表民主黨發表回應演說，加州參議員帕迪拉（Alex Padilla）則將以西班牙語回應。多位民主黨議員已宣布缺席，改為參加華府的抗議集會。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
去年規模7地震已14起餘震　氣象署：不排除還有
快訊／民權大橋工程爆意外　車輛墜河1命危1傷
院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節
5.6地震「破裂面積達60平方公里」　專家：今年很反常
快訊／史上第二！台股收盤大漲
LIVE／規模5.6地震「17縣市有感」　氣象署最新說明
川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普國情咨文「演說重點搶先看」！不滿意度飆破60%壓力爆棚

墨西哥暴亂已70死！多家航空公司取消航班　美國務院籲就地避難

快訊／宜蘭近海5.6地震「沖繩也有感」！　日氣象廳最新資訊曝

川普賴不掉！1700億美元對等關稅「必須退」　司法部1承諾成關鍵

中國被控「快速擴張」核武庫　華府呼籲北京加入新軍控協議

10年最強炸彈氣旋！美國東北7400航班取消　7州急入緊急狀態

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

女把「黃金貴賓拴行李秤」自己登機　2歲犬收容所苦等10天結局曝

川普新關稅「恐違反貿易協議」　歐洲議會審議急喊卡

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

川普國情咨文「演說重點搶先看」！不滿意度飆破60%壓力爆棚

墨西哥暴亂已70死！多家航空公司取消航班　美國務院籲就地避難

快訊／宜蘭近海5.6地震「沖繩也有感」！　日氣象廳最新資訊曝

川普賴不掉！1700億美元對等關稅「必須退」　司法部1承諾成關鍵

中國被控「快速擴張」核武庫　華府呼籲北京加入新軍控協議

10年最強炸彈氣旋！美國東北7400航班取消　7州急入緊急狀態

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

女把「黃金貴賓拴行李秤」自己登機　2歲犬收容所苦等10天結局曝

川普新關稅「恐違反貿易協議」　歐洲議會審議急喊卡

快訊／民權大橋改建工程意外！施工人員車墜基隆河　1命危1傷送醫

去年1227規模7地震已14起餘震　氣象署：不排除還有

你以為的愛可能是「焦慮型依戀」　5個方法緩解關係中的不安感

院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節

門諾推「頂級預材方案」每人5年82萬獎助金　福利全包搶人才

前夫留7萬稅債...2寶媽養2身障兒又車禍　執行署募善款物資送暖

初選爆冷勝出遭質疑綠營反串　陳彥廷：加入民眾黨就是因為柯文哲

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

快訊／國3北上龍井段「小客車追撞緩撞車」！占2車道　車流回堵1km

不滿綠委質詢時提國籍爭議　李貞秀舉白紙抗議「霸凌」被韓國瑜制止

【像在撥貓砂XD】賓士貓聞咖啡味道！毛毛手在杯子附近狂挖

國際熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

快訊／白宮：拍板「統一課徵15%」　不影響232關稅

川普關稅退回原點　日韓台「砸千億」白忙

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

法院遇殺子仇人　父衝上去壓地暴揍

3563克拉巨紫星彩寶被挖出　身價126億

快訊／美國下令撤離貝魯特非必要人員

川普再點燃關稅戰引憂！　美股「重挫逾800點」四大指數收黑

即／宜蘭近海5.6地震「沖繩也有感」！

50年沒人用　什麼是「第122條款」一文看懂

更多熱門

相關新聞

傅崐萁：希望這一年大家好好商量　其他外力請不要介入立法院

傅崐萁：希望這一年大家好好商量　其他外力請不要介入立法院

美國最高法院20日裁定美國總統川普無權在未經國會批准的情況下，單方面實施全球性關稅。國民黨團總召傅崐萁今（24日）表示，前兩天美國最高法院做出的判決，原來美國的司法是獨立的，「更重要的是，它告訴川普大帝，必須要經過國會的授權」，所以國會多麼重要，希望這一年，大家一起和和氣氣，好好地商量，「立法院的由立法院來解決，其他外力請不要介入立法院」。

川普賴不掉！「1700億美元」關稅必須退

川普賴不掉！「1700億美元」關稅必須退

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

川普關稅「恐違貿易協議」　歐議會喊卡

川普關稅「恐違貿易協議」　歐議會喊卡

韓國堅定而柔軟「台灣進貢又軟弱」　立法院應否決台美貿易協議！

韓國堅定而柔軟「台灣進貢又軟弱」　立法院應否決台美貿易協議！

關鍵字：

川普國情咨文美國建國250年經濟國會民主黨共和黨

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

明變天！　連假「雨最大」

全台下2天！　連假溼答答

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

總愛強詞奪理的三大星座！

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面