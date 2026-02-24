川普國情咨文「演說重點搶先看」！不滿意度飆破60%壓力爆棚

▲川普2025年發表國情咨文演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普將在美東時間24日發表年度國情咨文（State of the Union）演說。白宮官員透露，這次主題暫定為「美國250週年：強大、繁榮並受尊敬」，川普預計大力宣揚經濟成果等一系列政績，公布多項降低民生成本的新措施。

川普國情咨文談什麼？

《華爾街日報》引述白宮官員說法指出，川普將在演說中盤點一系列政績，包括去年國會共和黨人通過的大規模減稅法案、降低處方藥價格的努力等等，也將呼籲國會通過他先前提出的醫療保健架構法案。

國內施政方面，川普將強調邊境安全的進展、當局打擊犯罪的努力，並以美國各大城市謀殺率下降，作為政策有效的佐證。外交政策方面，他也將花費一些篇幅，以「以實力達成和平（peace through strength）」的戰略為主軸加以闡述。

此外，川普也很可能提及建國250周年及相關慶祝計畫。他23日預告，「這會是一場很長的演說，因為我們有太多東西要談了。」

▼示威團體在美國最高法院前，針對「限制出生公民權」行政命令展開抗議。（圖／達志影像／美聯社）



川普政治困境 不滿意度升高

川普發表國情咨文演說之際，正面臨嚴峻政治處境。

在關稅政策被最高法院推翻前夕，一項由ABC、《華盛頓郵報》與益普索（Ipsos）聯合進行的民調顯示，有64%民眾對川普處理關稅的方式感到不滿，表示認同的則有36%。

儘管出現通膨下降等正面跡象，但上周公布的政府數據顯示，2025年底美國經濟成長大幅放緩。隨著選民擔憂生活成本，兩黨政治戰略師都警告，這些不滿情緒可能導致共和黨在今年11月的期中選舉失利。

無黨派機構「庫克政治報告」（Cook Political Report）追蹤的多項民調平均顯示，41%民眾認可川普施政表現，但不滿意度高達57%，與去年3月首次國會演說時相比，不滿意比例暴增14％。

《華爾街日報》上月民調更發現，多數選民不滿川普處理經濟、移民、關稅、外交與醫療保險等議題的方式，不滿處理通膨手段的比例更是高達58%，比滿意度高出17%。至於邊境安全則成為他獲得廣泛認可的少數施政項目之一。

▼美國國會大廈（或譯國會山莊）。（圖／達志影像／美聯社）



川普擴大權力 國會遭到邊緣化

《美聯社》分析指出，川普上任1年來，推行了一系列令人頭暈目眩的政策，改變國內政策的優先順序，破壞與海外盟友的關係，甚至挑戰了國家基礎的權力制衡體系。

隨著議員們坐在眾議院內，聆聽川普今年的施政議程，此刻對於國會而言意義重大。國會基本上已被他廣泛的影響力給邊緣化，這位共和黨總統繞過同黨議員在國會的微弱多數優勢，為自己累積了巨大的權力。

川普透過數百條行政命令掌控權力，並且展現不惜代價推動議程的意願，但共和黨領導的國會，卻在很大程度上袖手旁觀。最高法院大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）19日也在推翻關稅的裁決中警告，「在我們的憲法體系裡，取回失去的權力並非易事」，若法院不介入重大議題，「我們的權力分立及制衡體系將面臨瓦解風險，並將轉向持續且永久集中在一個人的手上。」

演說當晚，維吉尼亞州州長斯潘伯格（Abigail Spanberger）將代表民主黨發表回應演說，加州參議員帕迪拉（Alex Padilla）則將以西班牙語回應。多位民主黨議員已宣布缺席，改為參加華府的抗議集會。