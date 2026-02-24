　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「出書悼亡夫」成療癒作家！美人妻竟是真凶　5倍劑量毒殺親夫

▲▼丈夫驟逝「人妻出書安慰幼子」　案情逆轉！檢控：兇手就是她。（圖／翻攝臉書）

▲庫莉被指控毒殺丈夫。（圖／翻攝臉書，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國猶他州35歲女子庫莉（Kouri Richins）涉嫌毒殺結縭9年的丈夫，只為了繼承遺產並與情夫私奔，事後還出版兒童繪本，宣稱要幫助3名幼子走出喪父之痛。檢方23日指控，庫莉的真正目的是掩飾謀殺罪行，並且塑造出悲傷的寡婦形象。

感人故事變調　遺孀涉案被捕

2022年3月，庫莉調製了一杯含有致死劑量5倍芬太尼（fentanyl）的雞尾酒後離開臥室，直到凌晨3點才回來，發現丈夫（Eric Richins）已經全身冰冷且毫無反應。當時，她與老公所生的3個孩子年僅5歲、7歲和9歲。

1年後，庫莉出版兒童繪本《你與我同在嗎？》（Are You With Me?），描述一個長出天使翅膀的父親，過世後依然看照幼子的故事，宣稱是為了安撫兒子們的喪父之痛。

不過，在她為新書宣傳的2個月，就被依謀殺罪被捕，並且被指控一系列金融犯罪罪名，持續羈押至今。

間接證據太可疑　檢方控謀殺親夫

檢察官布萊德利（Bradley Bloodworth）23日在法庭上表示，庫莉為了繼承丈夫艾利克的400萬美元遺產，並與情夫喬許（Josh Grossman）私奔，精心策畫這起謀殺案。

檢方提出大量間接證據指出，庫莉早就試圖殺害艾利克，幾周前的情人節當天，她在丈夫的三明治中摻入強效鴉片類藥物，當時引起嚴重反應，但沒有致命。

此外，庫莉的房地產公司財務狀況惡劣，負債高達450萬美元，但她在丈夫過世前幾月，就預訂了要跟情夫前往加勒比海度假的行程，犯案前2週更偷偷以丈夫名義投保壽險，向離婚律師諮詢遺產事宜。不過，艾利克生前已察覺妻子企圖，早一步修改遺囑和保險受益人，將妻子排除在繼承名單之外。

案發後，庫莉換了新手機，並用手機搜尋「警察能否查出iPhone上的已刪除訊息」、「猶他女子監獄」等關鍵字詞。艾利克父親也出庭表示，庫莉曾經隱瞞兒子死因，謊稱驗屍報告顯示，艾利克死於新冠肺炎與肺部感染。

▲▼丈夫驟逝「人妻出書安慰幼子」　案情逆轉！檢控：兇手就是她。（圖／翻攝臉書）

辯方稱死於用藥過量　始終否認犯行

辯護律師凱薩琳（Kathryn Nester）反駁，死者熱愛運動且從事石匠工作，導致膝蓋和背部慢性疼痛，經常服用止痛藥物，死於意外用藥過量。她在庭上播放庫莉報案錄音檔，哭喊「我丈夫沒有呼吸了，他的身體是冰的」，強調「這是一個妻子成為寡婦的聲音」。

外界譴責庫莉利用丈夫之死和孩子的悲傷包裝自己，透過電視和廣播訪問宣傳新書牟利。她面臨加重謀殺罪、謀殺未遂罪及持有毒品罪等多項指控，但堅持否認所有罪名。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

