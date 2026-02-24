烏俄戰爭滿4年　6大關鍵數據看現況

▲烏克蘭首都基輔，消防員在遭襲擊的住宅現場進行救援。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿4年，這場自第二次世界大戰以來歐洲爆發的最大規模衝突，不僅徹底改寫了冷戰後的安全秩序，更讓無數士兵與平民陷入慘烈煎熬。隨著戰爭正式進入第五個年頭，目前的局勢依然未見和平曙光。

《美聯社》整理出「6大關鍵數據」，一文看懂這場改寫全球安全秩序的戰爭現況：

雙邊傷亡破180萬人

根據智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）最新報告，兩軍士兵傷亡與失蹤總數估計高達180萬人。

俄羅斯傷亡約120萬人（含32.5萬人陣亡），創下二戰以來大國衝突最高戰死紀錄。烏克蘭軍事傷亡則落在50萬至60萬之間（含14萬人陣亡）。

平民死傷1萬4999人

聯合國統計，開戰至今至少有1萬4999名平民喪生，且該數字極可能被低估。值得注意的是，2025年是平民處境最惡劣的一年，傷亡人數較前一年激增31%，更有超過763名兒童不幸喪命。

領土佔領 19.4%

智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，俄羅斯目前控制烏克蘭約19.4%的領土。儘管俄軍投入海量人力與裝甲成本，但在過去一年的殘酷消耗戰中，實際推進的領土僅有0.79%。

4美援重挫 13%

德國「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute）追蹤發現，川普上任後停止美國出資的軍援，導致去年外國對烏軍援較前三年平均下滑13%。雖然歐洲各國試圖填補缺口，將軍援大幅增加67%，但整體人道與財政援助仍縮減了5%。

590萬人流亡海外

聯合國數據顯示，已有590萬名烏克蘭平民被迫離開國家，其中530萬人逃往歐洲各地。此外，國內還有370萬人流離失所。對比烏克蘭戰前約4000萬的人口規模，社會結構已遭受毀滅性衝擊。

2881次醫療襲擊

世界衛生組織（WHO）報告指出，俄軍空襲嚴重打擊基建，開戰至今已發動2881次針對醫療服務的襲擊，去年襲擊頻率更攀升近20%。無止盡的空襲讓烏克蘭平民在過去四年中，始終生活在斷水、斷電的陰影下。