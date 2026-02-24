　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大逆轉

▲▼作家H控舊愛「利用文策院吸金」　陳珮甄火大開告。（圖／翻攝自Facebook／作家H）

▲作家H告陳珮甄、絞肉機女神加重誹謗。（圖／翻攝自Facebook／作家H）

記者黃宥寧／台北報導

剪不斷理還亂！作家H（本名陳鴻儀）與前未婚妻陳珮甄分手後爭議延燒，他指控陳珮甄與網紅「絞肉機女神」將2人私人對話截圖張貼至臉書粉專及LINE社群，內容涉及其性功能狀況，讓他遭公開嘲諷，遂提告2人加重誹謗。不過，士林地檢署偵結後，予以不起訴，原因也曝光。

陳鴻儀提告指出，陳珮甄與「絞肉機女神」為朋友關係，雙方因細故產生嫌隙後，陳珮甄先透過Messenger將相關訊息傳送給對方，對方再於2025年6月18日，將對話紀錄截圖張貼於臉書「絞肉機女神」粉絲專頁，以及LINE社群「絞肉機女神－諸教總壇包李山莊」中。

陳鴻儀主張，群組發言內容包括「阿甄愛上了阿強，在沒有雞雞的夜晚」、「他很傲慢在那方面，試圖用其他方式取代老二，對我情慾很敏感」等語，已涉及散布不實事項並損害其名譽，因此依《刑法》第310條第2項提告加重誹謗。

他事後也表示：「對於一個攝護腺癌末期患者，因手術拿掉攝護腺，卻還要被人嘲笑性器官與其功能，除了讓我憂鬱症加劇，也對社會造成不健康的影響。」

不過，本案屬告訴乃論之罪，陳鴻儀已於去年12月9日具狀撤回對「絞肉機女神」的告訴，且撤回時間在第一審辯論終結前，依《刑事訴訟法》第238條、第252條第5款規定，檢察官應為不起訴處分。

此外，依同法第239條規定，告訴乃論之罪，對共犯之一人撤回告訴，其效力及於其他共犯，因此撤告效力同樣及於陳珮甄，2人均依法不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發家族」2.35億售通化透店
糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊
黃偵琳酒駕退選！「5搶4」提前落幕　不用初選了
臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了
快訊／柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召
快訊／鑄件大廠慘跌停！近9500張低掛等著賣
老董愛上看護！臨終前她領走4千多萬　驚動子女
獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘲笑詐欺被害女「太笨」還涉私查個資　「警界彭于晏」再遭送辦

半夜吵架被丟包　衰男「借電話」警誤當賊！逆轉獲無罪

失聯移工心虛落跑！衝路中當街拉扯　勇警辣椒水逮人畫面曝

行車糾紛竟持BB槍射車洩憤　火爆大叔被依毀損+恐嚇罪送辦

8旬嬤衝派出所報案「錢被偷了」真相曝光　內埔暖警送她返家

獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大逆轉

王鴻薇酸「金屋藏潘」二審判賠潘孟安50萬　最高法院廢棄發回

老董罹癌愛上看護！元配控盜領遺產還賣保時捷　被打臉先吐千萬

快訊／台大醫院東址疑火警！「6F空中花園」竄濃煙　院方緊急疏散

謊報「捷運殺人」高雄男犯案紀錄曝　3年內多次恐嚇台鐵、北捷

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

嘲笑詐欺被害女「太笨」還涉私查個資　「警界彭于晏」再遭送辦

半夜吵架被丟包　衰男「借電話」警誤當賊！逆轉獲無罪

失聯移工心虛落跑！衝路中當街拉扯　勇警辣椒水逮人畫面曝

行車糾紛竟持BB槍射車洩憤　火爆大叔被依毀損+恐嚇罪送辦

8旬嬤衝派出所報案「錢被偷了」真相曝光　內埔暖警送她返家

獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大逆轉

王鴻薇酸「金屋藏潘」二審判賠潘孟安50萬　最高法院廢棄發回

老董罹癌愛上看護！元配控盜領遺產還賣保時捷　被打臉先吐千萬

快訊／台大醫院東址疑火警！「6F空中花園」竄濃煙　院方緊急疏散

謊報「捷運殺人」高雄男犯案紀錄曝　3年內多次恐嚇台鐵、北捷

ART、MOU併送國會　鄭麗君：確保我方最佳待遇不變後送審

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

009816爆紅「可以入手嗎？」　不敗教主曝2類人適合買

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

台大醫院火警濃煙「2樓層局部疏散」　院方初判與外牆工程相關

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

林昶佐再登芬蘭大報　高規格2天半版專訪＋3篇網路專訪

「擺爛」疑雲又起！　爵士又有巨塔紐基奇手術整季報銷

原本只買0050、0056！財經作家對台積電心動了：慢慢買零股

黃文廷開春曝喜訊！　公開示愛「我們在一起吧」粉暴動

i-dle復刻「葉舒華我是誰」　世巡下一站就在台北！

社會熱門新聞

高金素梅涉貪擴大！　張瓊姿餐廳捲入

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

台積電工程師被撞成植物人　判賠4480萬

快訊／台大醫院東址「6F空中花園」竄濃煙　院方緊急疏散

「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬

謊報松山線持刀殺人　惡作劇男落網

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

高金素梅「鍊金術」揭穿！　陳耀訓哥哥列被告

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆　拍片PO網想當網紅惹眾怒

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明變天！　連假「雨最大」

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

總愛強詞奪理的三大星座！

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面