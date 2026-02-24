獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大逆轉

▲作家H告陳珮甄、絞肉機女神加重誹謗。（圖／翻攝自Facebook／作家H）

記者黃宥寧／台北報導

剪不斷理還亂！作家H（本名陳鴻儀）與前未婚妻陳珮甄分手後爭議延燒，他指控陳珮甄與網紅「絞肉機女神」將2人私人對話截圖張貼至臉書粉專及LINE社群，內容涉及其性功能狀況，讓他遭公開嘲諷，遂提告2人加重誹謗。不過，士林地檢署偵結後，予以不起訴，原因也曝光。

陳鴻儀提告指出，陳珮甄與「絞肉機女神」為朋友關係，雙方因細故產生嫌隙後，陳珮甄先透過Messenger將相關訊息傳送給對方，對方再於2025年6月18日，將對話紀錄截圖張貼於臉書「絞肉機女神」粉絲專頁，以及LINE社群「絞肉機女神－諸教總壇包李山莊」中。

陳鴻儀主張，群組發言內容包括「阿甄愛上了阿強，在沒有雞雞的夜晚」、「他很傲慢在那方面，試圖用其他方式取代老二，對我情慾很敏感」等語，已涉及散布不實事項並損害其名譽，因此依《刑法》第310條第2項提告加重誹謗。

他事後也表示：「對於一個攝護腺癌末期患者，因手術拿掉攝護腺，卻還要被人嘲笑性器官與其功能，除了讓我憂鬱症加劇，也對社會造成不健康的影響。」

不過，本案屬告訴乃論之罪，陳鴻儀已於去年12月9日具狀撤回對「絞肉機女神」的告訴，且撤回時間在第一審辯論終結前，依《刑事訴訟法》第238條、第252條第5款規定，檢察官應為不起訴處分。

此外，依同法第239條規定，告訴乃論之罪，對共犯之一人撤回告訴，其效力及於其他共犯，因此撤告效力同樣及於陳珮甄，2人均依法不起訴。