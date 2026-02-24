全台下2天！　連假溼答答

記者陳俊宏／台北報導

228連假全台有雨！天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，周五到周日連假期間，受到東北季風增強與華南雲系影響，北部及東半部三天都有陣雨，中南部則是周五、周六有雨。

▼周五、周六全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）



廖于霆說，今天原本預測台灣各地都是晴時多雲的穩定天氣，不過，清晨起有中高層雲系從福建一帶向東通過台灣，所以白天在西半部雲量可能較多，北部偶有短暫飄雨機會，多數時間應該都是以薄雲透光的天氣為主。

今高溫可到31度

廖于霆指出，氣溫方面，中部以北白天高溫可到25-28度，南部27-31度，東半部26-27度，感受起來還是較為暖熱；入夜後華南雲系通過，各地恢復多雲時晴的天氣，各地低溫在18-21度，也不是太冷。

廖于霆分析，周三上午起東北季風增強，北部、東北部轉為多雲時陰短暫雨，中南部、東南部以多雲到晴為主；白天北部、東北部高溫降至20-23度，變化較大，中南部及東南部仍有26-30度，變化不大。

228連假雨擴全台

廖于霆提到，很快周四東北季風減弱，東半部及恆春半島有陣雨，其他地區多雲時晴，北部、東北部氣溫回升1-2度，其他地區氣溫變化不大。

廖于霆提醒，周五到周日連假期間，受到東北季風增強與華南雲系影響，北部及東半部三天都有陣雨，中南部則是周五、周六有雨，周日轉晴；各地氣溫則變化不大，北部、東北部稍涼，中南部及東南部舒適到悶熱。