　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

荷蘭最年輕「同志總理」上任！　IG曬自拍喊：開工囉

▲現年38歲是荷蘭史上最年輕的總理，更是首位公開出櫃的同志國家領導人。（圖／翻攝自IG／jettenrob）

▲現年38歲的葉騰是荷蘭史上最年輕的總理，更是首位公開出櫃的同志國家領導人。（圖／翻攝自IG／jettenrob）

記者張方瑀／綜合報導

荷蘭政壇迎來歷史性的一刻！現年38歲的葉騰（Rob Jetten）正式宣誓就任，不僅成為荷蘭史上最年輕的總理，更是首位公開出櫃的同志國家領導人。葉騰憑藉帥氣乾練的外型與親民形象，成功帶領「民主66黨」突圍，他在就職前也興奮地在社群媒體貼出自拍照，直呼，「讓我們開工吧！」

緊繃大選勝出　38歲帥氣黨魁打破紀錄

葉騰所領導的民主66黨（D66）在去年10月的選戰中，以微小差距擊敗了極右派反伊斯蘭民粹領袖威爾德斯（Geert Wilders）。葉騰隨後與「自由民主人民黨」（VVD）及「基督教民主呼籲黨」（CDA）結盟，組成中右翼的少數政府。

葉騰24日前往海牙的豪斯登堡宮，在國王威廉-亞歷山大（King Willem-Alexander）的見證下正式宣誓就職。他在就職前特別於社群平台分享自拍照，感性寫道，「很自豪能一起努力，在新的階段承擔重任，我們要為荷蘭的每個人服務，不糾結於錯誤，而是建設可改良的未來。」

告別「機器人」封號！形象轉變圈粉無數

過去，葉騰曾因在電視上表現僵硬、像是過度排練，被戲稱為「機器人葉騰」（Robot Jetten）。然而，他在這次選戰中徹底蛻變，展現出自信、從容且充滿魅力的面貌。在萊登（Leiden）的造勢現場，他與年輕支持者打成一片，形象陽光且支持歐盟與社會自由化，與傳統的硬核右翼勢力形成鮮明對比。

對於全球 LGBTQ 權益而言，葉騰的就任具有指標性意義。雖然在荷蘭，他的性傾向並非選戰焦點，但在全球許多出櫃仍具風險的國家眼中，葉騰成功打破了政壇的「玻璃天花板」。

少數政府挑戰大　國防預算與難民議題成考驗

儘管葉騰形象亮眼，但接下來面臨的施政挑戰卻不輕鬆。由於組成的是少數政府，未來每一項重大改革，包括高達190億歐元的國防預算增加，以及醫療與福利的削減，都必須在國會中「逐案談判」爭取支持。

此外，該聯盟計畫縮減庇護申請，要求難民需在歐洲境外申請，這在荷蘭是極度敏感的政治議題。目前在野勢力也對葉騰的財政計畫提出批評，綠色左翼-工黨聯盟領袖克拉弗（Jesse Klaver）就痛批計畫對富人太寬容，對平民不公。

在接下前任總理舒夫（Dick Schoof）的位子後，葉騰在Instagram發布官方合照，並以簡短的一句「讓我們開工吧」展現衝勁。這位荷蘭新統帥能否帶領國家走出新局，全球都在看。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／1張千萬發票沒人領！3／5到期　財政部急尋
台灣專屬豁免沒了　27項輸美無零關稅
川普關稅退回原點　外媒曝：台日韓「砸千億」慘淪冤大頭
快訊／台股暴漲！台積電刷新天價　
一大群小虎鯨集體擱淺屏東！　多隻死亡
鞏固協定是未來目標　鄭麗君：已達成協議國家相對能取得較好待遇
全台下2天！　連假溼答答
阿里剛走...壽山動物園白老虎「昭海」離世
台灣女孩登《達人秀》！倒立雙腿滾「燃燒火缸」全場驚叫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國前駐美大使被逮！　曼德森涉「淫魔」艾普斯坦案

韓國首爾江南知名大型社區今晨惡火　17歲少女慘遭燒死

川普關稅退回原點　外媒曝：日韓台「砸千億」慘淪冤大頭

荷蘭最年輕「同志總理」上任！　IG曬自拍喊：開工囉

歐盟新一輪對俄制裁、援烏貸款　遭匈牙利否決

不甩禁令！　DeepSeek爆偷用輝達「最強晶片」訓練AI模型

50年沒人用！　川普祭「第122條款」強徵關稅一文看懂

川普統一徵15%關稅　巴西意外成最大受益者

密會情婦曝行蹤！　墨西哥毒梟「躲灌木叢」駁火中槍慘死

快訊／白宮：拍板「統一課徵15%」　不影響232關稅

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

英國前駐美大使被逮！　曼德森涉「淫魔」艾普斯坦案

韓國首爾江南知名大型社區今晨惡火　17歲少女慘遭燒死

川普關稅退回原點　外媒曝：日韓台「砸千億」慘淪冤大頭

荷蘭最年輕「同志總理」上任！　IG曬自拍喊：開工囉

歐盟新一輪對俄制裁、援烏貸款　遭匈牙利否決

不甩禁令！　DeepSeek爆偷用輝達「最強晶片」訓練AI模型

50年沒人用！　川普祭「第122條款」強徵關稅一文看懂

川普統一徵15%關稅　巴西意外成最大受益者

密會情婦曝行蹤！　墨西哥毒梟「躲灌木叢」駁火中槍慘死

快訊／白宮：拍板「統一課徵15%」　不影響232關稅

國1楠梓段滿地鐵片...大貨車突「掉貨」　後車閃不過撞上

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

台劇《凶宅專賣店》不只是賣房！「看完不好意思跳過片尾」真實心得雷

神鬼董座「3招A走2億」！推動通姦除罪...假律師周方慰起訴求刑5年

英國前駐美大使被逮！　曼德森涉「淫魔」艾普斯坦案

冬季6測站雨量創歷史新低　氣象署估春季氣溫偏高、雨量少

光通訊太旺！5檔齊刷漲停　波若威「飆太凶延長處置」還是創高

國立畢開35K被嗆「公司不是做慈善」！網見2語言能力喊：快逃

即刻實施！　陸商務部：三菱造船等20家參與日軍工實體列管制名單

Galaxy S26提前開賣？YTR「搶先完整開箱」　大讚新功能超實用

【孤兒小猴遭拖拽】Panchi尖叫奔向玩偶　保育員暖心解釋❤

國際熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

快訊／白宮：拍板「統一課徵15%」　不影響232關稅

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

法院遇殺子仇人　父衝上去壓地暴揍

快訊／美國下令撤離貝魯特非必要人員

川普再點燃關稅戰引憂！　美股「重挫逾800點」四大指數收黑

3563克拉巨紫星彩寶被挖出　身價126億

日本大阪Brand Off遭竊！歹徒破窗狂掃

林昶佐再登芬蘭大報　強調「台灣不苟活求生」

50年沒人用　什麼是「第122條款」一文看懂

更多熱門

相關新聞

荷蘭競速滑冰女將奪金大露內衣！　專家：這舉動可拿3159萬

荷蘭競速滑冰女將奪金大露內衣！　專家：這舉動可拿3159萬

被封為「冰上最火存在」的荷蘭競速滑冰女將萊爾丹（Jutta Leerdam），在本屆冬奧勇奪1000公尺金牌並刷新奧運紀錄，15日再添一面銀牌，成為焦點人物。她奪冠後情緒激動拉開比賽服拉鍊，露出白色Nike運動內衣的畫面迅速傳遍全球。行銷專家分析，這個動作恐非單純忘情表現，推估她可從品牌合作中獲得約85萬歐元（約新台幣3159萬元）。

荷蘭裁決安世半導體「啟動調查程序」 陸聞泰科技批：自相矛盾邏輯斷裂

荷蘭裁決安世半導體「啟動調查程序」 陸聞泰科技批：自相矛盾邏輯斷裂

警查情色場所「扣保險套」惹議　疾管署發函檢警：請審酌防疫

警查情色場所「扣保險套」惹議　疾管署發函檢警：請審酌防疫

診所院長對女藥師貼頸捏臀　判5月定讞

診所院長對女藥師貼頸捏臀　判5月定讞

阿本秘戀炎亞綸9年

阿本秘戀炎亞綸9年

關鍵字：

葉騰荷蘭總理同志荷蘭

讀者迴響

熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

總愛強詞奪理的三大星座！

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面