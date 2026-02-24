荷蘭最年輕「同志總理」上任！　IG曬自拍喊：開工囉

▲現年38歲的葉騰是荷蘭史上最年輕的總理，更是首位公開出櫃的同志國家領導人。（圖／翻攝自IG／jettenrob）



記者張方瑀／綜合報導

荷蘭政壇迎來歷史性的一刻！現年38歲的葉騰（Rob Jetten）正式宣誓就任，不僅成為荷蘭史上最年輕的總理，更是首位公開出櫃的同志國家領導人。葉騰憑藉帥氣乾練的外型與親民形象，成功帶領「民主66黨」突圍，他在就職前也興奮地在社群媒體貼出自拍照，直呼，「讓我們開工吧！」

緊繃大選勝出 38歲帥氣黨魁打破紀錄

葉騰所領導的民主66黨（D66）在去年10月的選戰中，以微小差距擊敗了極右派反伊斯蘭民粹領袖威爾德斯（Geert Wilders）。葉騰隨後與「自由民主人民黨」（VVD）及「基督教民主呼籲黨」（CDA）結盟，組成中右翼的少數政府。

葉騰24日前往海牙的豪斯登堡宮，在國王威廉-亞歷山大（King Willem-Alexander）的見證下正式宣誓就職。他在就職前特別於社群平台分享自拍照，感性寫道，「很自豪能一起努力，在新的階段承擔重任，我們要為荷蘭的每個人服務，不糾結於錯誤，而是建設可改良的未來。」

告別「機器人」封號！形象轉變圈粉無數

過去，葉騰曾因在電視上表現僵硬、像是過度排練，被戲稱為「機器人葉騰」（Robot Jetten）。然而，他在這次選戰中徹底蛻變，展現出自信、從容且充滿魅力的面貌。在萊登（Leiden）的造勢現場，他與年輕支持者打成一片，形象陽光且支持歐盟與社會自由化，與傳統的硬核右翼勢力形成鮮明對比。

對於全球 LGBTQ 權益而言，葉騰的就任具有指標性意義。雖然在荷蘭，他的性傾向並非選戰焦點，但在全球許多出櫃仍具風險的國家眼中，葉騰成功打破了政壇的「玻璃天花板」。

少數政府挑戰大 國防預算與難民議題成考驗

儘管葉騰形象亮眼，但接下來面臨的施政挑戰卻不輕鬆。由於組成的是少數政府，未來每一項重大改革，包括高達190億歐元的國防預算增加，以及醫療與福利的削減，都必須在國會中「逐案談判」爭取支持。

此外，該聯盟計畫縮減庇護申請，要求難民需在歐洲境外申請，這在荷蘭是極度敏感的政治議題。目前在野勢力也對葉騰的財政計畫提出批評，綠色左翼-工黨聯盟領袖克拉弗（Jesse Klaver）就痛批計畫對富人太寬容，對平民不公。

在接下前任總理舒夫（Dick Schoof）的位子後，葉騰在Instagram發布官方合照，並以簡短的一句「讓我們開工吧」展現衝勁。這位荷蘭新統帥能否帶領國家走出新局，全球都在看。