不甩禁令！　DeepSeek爆偷用輝達「最強晶片」訓練AI模型

▲美國官員透露，中國DeepSeek偷用輝達最強晶片訓練AI模型。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）政府一名高層官員23日爆料指出，中國AI新創巨頭DeepSeek預計最快下週發布的最新AI模型，竟然是使用輝達（Nvidia）目前最強大的Blackwell晶片訓練而成。此舉極可能已觸犯美國政府嚴格執行的出口管制規定。

刻意抹除技術指標 美方掌握情報來源保密

該名高層官員指出，美方相信DeepSeek在訓練過程中，會設法移除可能顯示使用「美國製AI晶片」的技術痕跡，以規避監管。

雖然該官員拒絕透露美國政府究竟是如何取得這項具體情報，但強調美國政策目前絕不允許將Blackwell晶片運往中國，因此DeepSeek持有這些晶片的行為，可能已構成對出口管制的違規。

針對此項指控，輝達目前拒絕發表評論。中國駐美大使館則在聲明中表示，北京一貫反對「劃分意識形態界線、過度擴張國家安全概念，以及將經貿與技術問題政治化」。美國商務部及DeepSeek目前則尚未對此回應。

華府決策圈再掀裂痕 防堵與競爭陷兩難

這則首度曝光的消息，預計將讓華府決策者在如何劃分「中國取得美製頂尖半導體」的紅線上，陷入更深的分歧。

對華鷹派：擔憂這些商用晶片會被輕易轉用於強化中國軍力，進而威脅美國在AI領域的領先地位。

白宮AI沙皇與業界觀點：白宮AI沙皇沙克斯（David Sacks）與輝達執行長黃仁勳則認為，向中國供應先進晶片反而能抑制華為等競爭對手加速自主研發，防止其追趕上輝達與超微（AMD）的技術。

川普政策反覆 最強晶片禁令成關鍵

目前美國商務部法規明文禁止將Blackwell銷往中國。事實上，川普去年8月曾一度考慮放行「降階版」的Blackwell晶片，但隨後改口，主張最強晶片應保留給美國公司，嚴禁流入中國。

儘管川普在去年12月曾允許中企購買次一級的H200晶片，但受限於審核中的「護欄」（Guardrails）機制，目前出貨仍處於停滯。官員拒絕評論此次DeepSeek事件是否會影響未來政府對H200的出貨決策。

疑似藏身內蒙古 採「蒸餾」美商技術超車

官員進一步揭露，DeepSeek的Blackwell晶片集群，可能部署在中國內蒙古自治區的資料中心內。

此外，美方懷疑該模型在訓練上高度依賴了包含Anthropic、Google、OpenAI及xAI等美國頂尖AI公司的模型「蒸餾」（Distillation）技術，這也呼應了先前OpenAI與Anthropic對DeepSeek的相關指控。

總部位於杭州的DeepSeek去年初憑藉足以媲美美國頂尖水準的模型震撼市場，這也讓華府愈發擔憂，即便在層層封鎖下，中國仍有能力在AI競賽中緊追不捨。