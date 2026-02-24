國立畢開35K被嗆「公司不是做慈善」！網見2語言能力喊：快逃

▲剛畢業的新鮮人該開多少薪水，一直是不少求職者的難題。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

年後轉職潮湧現，不少應屆畢業生面臨「期望薪資該開多少」的抉擇。一名國立大學畢業的網友分享面試經驗指出，自己開出月薪35000元，卻遭面試官當場質疑「公司不是在做慈善」，貼文曝光後掀起熱議。不少網友直接建議原PO「快逃」。

該名網友在Dcard以「期望薪資開35k會太高嗎？」為題發文表示，自己為應屆畢業生，熟悉Photoshop、Illustrator與Premiere等設計與剪輯軟體，多益成績790分，並自學通過日檢N4。日前前往中部某中小企業應徵「美編兼行政助理」職缺，面試時被詢問期待薪資，他提出月薪35000元。

原PO認為，以國立大學的學歷與投入成本而言，不應僅領基本薪資。然而面試官當場表示，在台灣除頂尖4所大學外，其餘學校差異不大，並強調須具備特殊技能才有資格領高薪，「公司不是在做慈善」。對方還指出，剛畢業仍有許多需要學習之處，不應過於計較薪資，並提到公司將依表現調整薪水，但每年僅調整至少500元。

這番言論讓原PO感到錯愕，事後反思是否自己開價過高或態度不佳，因而上網詢問網友意見。貼文曝光後掀起熱議。不少網友直言「每年調薪500不用去了」、「快逃」；也有人分享自身經驗表示，剛畢業首份工作薪資即達35K以上，甚至有留言指出具備雙外語能力可開至40K至42K。

亦有意見指出，「行政兼美編」職位本身薪資區間偏低，設計相關工作在台灣市場相對不被重視，有人建議可朝UI或UX方向發展。根據104人力銀行截至2026年2月統計資料顯示，行政或總務類職位大學畢業月薪平均中位數約為3.3萬，碩士畢業約為3.8萬。相關數據也成為討論參考依據。

