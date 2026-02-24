說好買小車！男友試車「一見黑絲」秒變休旅...她氣炸

▲原PO男友單獨前往展間試駕，並在女業務建議下改變原本車款選擇。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

購車涉及預算與實際需求評估，往往需要雙方充分討論。一名女網友近日在社群平台分享，她與男友原已就車款達成共識，決定選購在台北市區較好停車的掀背車，未料男友獨自前往展間試駕後，卻在業務建議下改訂休旅車，事後才告知她，讓她感到錯愕。貼文曝光後，引發網友熱議，甚至有網友開玩笑稱「黑絲從來不會錯」，將焦點放在女業務的銷售手法上。

原發文者在《Dcard》指出，兩人討論購車計畫已有數月，考量目前僅兩人生活，平時活動範圍以台北市為主，加上市區停車空間有限，因此決定選擇體型較小、靈活度高的掀背車。雙方在預算與實際需求上達成共識後，原本準備朝既定車款下手。

不過男友某天自行前往展間看車、試車，未事前告知就當場下訂體型較大的休旅車。返家後，他轉述業務建議，表示休旅車折扣較多，且若未來結婚、生小孩，空間會更為實用，與其日後再換車，不如一次到位。

原發文者得知後直言傻眼，質疑「買這麼大台的車要做什麼」。她也坦承，自己僅協助支付頭期款，並未負擔後續車貸，因此最終只能接受既成事實，但仍對未經討論就改變決定感到不滿，並表示未來若有高額消費，不會再讓男友單獨前往。

貼文引發網友兩派討論。支持男友與業務觀點者認為，休旅車空間較大、實用性高，若有家庭規劃確實較為方便，「空間只有不夠用的問題，沒有太大的問題」；也有人指出，若折扣條件確實較佳，改買大車屬理性選擇，並提到休旅車轉手價與市場接受度較穩定。

不過也有不少網友認為，爭議核心不在車型，而在溝通與尊重。有留言指出，既然雙方已達成共識且女方有出頭期款，重大支出應再次討論，而非先斬後奏；也有人表示，即使最後仍選擇休旅車，下訂前至少應知會另一半，以避免產生信任問題。甚至有網友開玩笑留言「黑絲從來不會錯」、「汽車業務穿黑絲襪、高跟鞋OL裝，一個人去很難不被說服」，將焦點放在女業務的銷售手法上，相關言論也掀起討論。

