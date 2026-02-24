親戚送孩進私校！他嘆「公立國中只剩窮人、8＋9」點燃戰火

▲網友討論公立國中與私立學校差異，掀起兩派意見。（示意圖／CTWANT）

古時候有「孟母三遷」，強調孩子成長環境對學習的重要性，如今也有家長為了求學氛圍與安全考量，選擇讓孩子報考私立國中而非就讀公立。一名網友在網路論壇PTT發文指出，親戚的孩子今年將升國中，家人因擔心公立國中可能遇到「家庭狀況較複雜」或所謂「8＋9」學生，決定改走私校路線，該網友聽完後直呼傻眼，並拋出疑問「公立國中只剩窮人跟8＋9了嗎？」引發兩派討論。

原發文者表示，過去對私校的印象是「只要有錢就能念」，但親戚分享後才發現情況不同。對方指出，報考私立國中除須負擔較高學費，還必須通過小學在校成績審查與入學考試；若目標是被視為頂級的私校，例如薇閣等校，往往從小學中低年級便開始準備，有些家庭甚至自小二起安排安親班與補習班銜接課程。

親戚說明，選擇私校的主因並非單純升學率，而是對公立國中校園環境的疑慮，擔心出現霸凌、打架、嗆老師或家長到校衝突等情況，認為「不怕一萬只怕萬一」，若孩子遭遇重大事件將難以彌補。原發文者因此拋出疑問，除頂級學區的明星國中外，是否越來越多家庭把私校視為較安全或較穩定的選項。

貼文曝光後，引來大量回應。部分網友認為，私校透過成績審查與入學考試等制度，確實能在一定程度上篩選學生來源，降低風險；也有人指出，明星公立國中與一般公立應分開討論，前者仍是家長爭相遷戶籍搶進的熱門選擇。另有意見提到，現行常態編班制度下，部分家長擔心孩子學習進度受影響，轉而尋求私校體系。

不過，也有不少網友反駁「私校就能排除問題」的說法，指出經濟條件優渥的家庭同樣可能選擇私校，校園問題未必能完全避免；也有人提及，公立學校教師福利與制度較為穩定，師資未必遜色。另有留言指出，無論公私立，教育競爭提前已成趨勢，背後反映的是家長對資源與階級流動的考量。

