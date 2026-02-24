　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

50年沒人用！　川普祭「第122條款」強徵關稅一文看懂

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普宣布動用《1974年貿易法》中的「第122條款」。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國最高法院先前裁定川普（Donald Trump）政府引用緊急權力法課徵的關稅無效。然而，川普政府隨即改採B計畫，宣布動用《1974年貿易法》中的「第122條款」，對進口商品祭出10%的統一關稅，白宮更於23日宣布，已與美方達成協議的國家將適用全球統一15%關稅，這項最新措施與232關稅無關。

這項過去從未被動用過的法條，究竟是什麼？以下整理「第122條款」的核心內容及其背後的法律與經濟爭議。

什麼是第122條款？　賦予總統「關稅閃電戰」權力

根據《彭博社》報導，第122條款允許美國總統在面臨「根本性國際支付問題」時，對進口至美國的商品課徵短期關稅。法條中定義的擔憂包含「大規模且嚴重的美國國際收支赤字」以及「美元面臨即將發生且顯著的貶值」。

相較於其他法律途徑，第122條款的最大特點在於「速度」：

無需調查：總統無需等待聯邦機構進行冗長的調查來證明課稅合理性，即可直接啟動。

稅率上限：關稅上限設定為15%。

時間限制：僅能實施最多150天，若要延長則必須取得國會批准。

川普過去大多引用正式名稱為《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的法源，但由於該法面臨法律挑戰，第122條款成為其最新的關稅武器。

源自「尼克森衝擊」的防禦機制

第122條款的誕生與1971年的「尼克森衝擊」（Nixon Shock）息息相關。當時尼克森總統（Richard Nixon）為應對美元被投機客攻擊及黃金儲備不足的壓力，強制課徵10%關稅並結束了二戰後的「布列敦森林體系」（Bretton Woods system）。

國會當時擔心總統權力過度擴張，因此在1974年修法時加入第122條款，旨在於總統應對「國際收支問題」時，設定明確的權力界線與限制。

 川普的理據：26兆美元的「淨國際投資部位」赤字

川普在宣告動用此條款的公告中強調，美國正承受嚴重的貿易逆差，且美國的「淨國際投資部位」已出現26兆美元的赤字。這意味著外國人持有的美國資產價值，遠高於美國人在海外持有的資產。

不過，這項說法遭到經濟學家質疑。專家指出，目前並沒有證據顯示美國無法履行國際債務；相反地，若美國真的面臨支付危機，美元早已崩盤。

此外，川普引以為傲的飆漲股價，正是推升外國持美資產價值、導致該負債部位擴大的主因之一。

法律攻防戰：最高法院與國際組織的角力

法律專家指出，川普此舉極可能再次面臨最高法院的挑戰。諷刺的是，川普的律師去年在為IEEPA關稅辯護時才曾主張，第122條款「不能」被使用，因為川普當時關注的是「貿易逆差」，而非「國際收支」。律師當時在文件中明確指出，這兩者在概念上是不同的。

此外，國際上的反彈也不容小覷：

WTO介入：根據規則，美國若因國際收支危機課徵關稅，必須通知世界貿易組織（WTO）。

IMF裁定：若引發爭議，可能需由國際貨幣基金組織（IMF）判定美國是否真的面臨足以課稅的危機。

然而，由於美國已實質上瓦解了WTO的爭端解決機制，這些國際限制在現今的政治環境下，可能顯得相對無力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股大漲390點！重回34K
LIVE／關稅變局恐衝擊產業　鄭麗君親上火線說明最新情勢
50年沒人用！　川普祭「第122條款」強徵關稅一文看懂
陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩
愛莉莎莎靠爭議變現！吃飯睡覺日賺125萬　杜拜一口氣買5房
WBC美國隊王牌爆僅投1戰　8強後離隊
快訊／謊報捷運南京三民站上車殺人　惡作劇男凌晨落網

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

荷蘭最年輕「同志總理」上任！　IG曬自拍喊：開工囉

歐盟新一輪對俄制裁、援烏貸款　遭匈牙利否決

不甩禁令！　DeepSeek爆偷用輝達「最強晶片」訓練AI模型

50年沒人用！　川普祭「第122條款」強徵關稅一文看懂

川普統一徵15%關稅　巴西意外成最大受益者

密會情婦曝行蹤！　墨西哥毒梟「躲灌木叢」駁火中槍慘死

快訊／白宮：拍板「統一課徵15%」　不影響232關稅

烏俄戰爭4週年前夕　澤倫斯基喊話川普：請站我們這一邊

大毒梟遭擊斃引報復！　墨西哥國家衛隊至少25人遇襲亡

英男飛美國大掃貨！買「10顆硬碟」送紐約5天4夜　驚人價差曝光

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

荷蘭最年輕「同志總理」上任！　IG曬自拍喊：開工囉

歐盟新一輪對俄制裁、援烏貸款　遭匈牙利否決

不甩禁令！　DeepSeek爆偷用輝達「最強晶片」訓練AI模型

50年沒人用！　川普祭「第122條款」強徵關稅一文看懂

川普統一徵15%關稅　巴西意外成最大受益者

密會情婦曝行蹤！　墨西哥毒梟「躲灌木叢」駁火中槍慘死

快訊／白宮：拍板「統一課徵15%」　不影響232關稅

烏俄戰爭4週年前夕　澤倫斯基喊話川普：請站我們這一邊

大毒梟遭擊斃引報復！　墨西哥國家衛隊至少25人遇襲亡

英男飛美國大掃貨！買「10顆硬碟」送紐約5天4夜　驚人價差曝光

不只容易累！糖尿病「15個求救訊號」曝　醫：腳跟裂開要小心

荷蘭最年輕「同志總理」上任！　IG曬自拍喊：開工囉

快訊／台積電漲25元至1925　台股大漲390點重回34K

跟「沒邊界感的人」相處身心俱疲？4個方式停止能量被掏空

全台下2天！　連假溼答答

「TOYOTA全新電動車」設計圖流出！空間更大、更舒服　續航更會跑

賣車還沒辦過戶「4個月收13張罰單」　賣家1原因抗罰失敗

初九天公生8大禁忌！　「動怒罵髒話」恐窮整年

歐盟新一輪對俄制裁、援烏貸款　遭匈牙利否決

不甩禁令！　DeepSeek爆偷用輝達「最強晶片」訓練AI模型

【偶沒有錯】貓霸佔妹妹的椅子　媽還以為女兒被罰站XD

國際熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

快訊／白宮：拍板「統一課徵15%」　不影響232關稅

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

快訊／美國下令撤離貝魯特非必要人員

法院遇殺子仇人　父衝上去壓地暴揍

川普再點燃關稅戰引憂！　美股「重挫逾800點」四大指數收黑

3563克拉巨紫星彩寶被挖出　身價126億

日本大阪Brand Off遭竊！歹徒破窗狂掃

林昶佐再登芬蘭大報　強調「台灣不苟活求生」

川普不認輸！　擬對6關鍵產業新徵「國家安全關稅」

更多熱門

相關新聞

川普統一徵15%關稅　巴西意外成最大受益者

川普統一徵15%關稅　巴西意外成最大受益者

美國最高法院推翻總統川普以「緊急狀態」為由實施的高額關稅後，川普隨即改依其他法源重啟全球性15%進口關稅。多家媒體分析指出，在這波政策調整下，巴西可能意外成為最大受益者之一。

澤倫斯基喊話川普：請站我們這一邊

澤倫斯基喊話川普：請站我們這一邊

川普關稅變局　學者：對台壓力未減輕

川普關稅變局　學者：對台壓力未減輕

不理川普！　歐盟暫停批准美國貿易關稅協定

不理川普！　歐盟暫停批准美國貿易關稅協定

川普不認輸！　擬對6關鍵產業新徵「國家安全關稅」

川普不認輸！　擬對6關鍵產業新徵「國家安全關稅」

關鍵字：

川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞122條款

讀者迴響

熱門新聞

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

明變天！　連假「雨最大」

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

總愛強詞奪理的三大星座！

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

溼答答！　首波春雨要來了

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面