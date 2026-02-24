50年沒人用！　川普祭「第122條款」強徵關稅一文看懂

▲川普宣布動用《1974年貿易法》中的「第122條款」。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國最高法院先前裁定川普（Donald Trump）政府引用緊急權力法課徵的關稅無效。然而，川普政府隨即改採B計畫，宣布動用《1974年貿易法》中的「第122條款」，對進口商品祭出10%的統一關稅，白宮更於23日宣布，已與美方達成協議的國家將適用全球統一15%關稅，這項最新措施與232關稅無關。

這項過去從未被動用過的法條，究竟是什麼？以下整理「第122條款」的核心內容及其背後的法律與經濟爭議。

什麼是第122條款？ 賦予總統「關稅閃電戰」權力

根據《彭博社》報導，第122條款允許美國總統在面臨「根本性國際支付問題」時，對進口至美國的商品課徵短期關稅。法條中定義的擔憂包含「大規模且嚴重的美國國際收支赤字」以及「美元面臨即將發生且顯著的貶值」。

相較於其他法律途徑，第122條款的最大特點在於「速度」：

無需調查：總統無需等待聯邦機構進行冗長的調查來證明課稅合理性，即可直接啟動。

稅率上限：關稅上限設定為15%。

時間限制：僅能實施最多150天，若要延長則必須取得國會批准。

川普過去大多引用正式名稱為《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的法源，但由於該法面臨法律挑戰，第122條款成為其最新的關稅武器。

源自「尼克森衝擊」的防禦機制

第122條款的誕生與1971年的「尼克森衝擊」（Nixon Shock）息息相關。當時尼克森總統（Richard Nixon）為應對美元被投機客攻擊及黃金儲備不足的壓力，強制課徵10%關稅並結束了二戰後的「布列敦森林體系」（Bretton Woods system）。

國會當時擔心總統權力過度擴張，因此在1974年修法時加入第122條款，旨在於總統應對「國際收支問題」時，設定明確的權力界線與限制。

川普的理據：26兆美元的「淨國際投資部位」赤字

川普在宣告動用此條款的公告中強調，美國正承受嚴重的貿易逆差，且美國的「淨國際投資部位」已出現26兆美元的赤字。這意味著外國人持有的美國資產價值，遠高於美國人在海外持有的資產。

不過，這項說法遭到經濟學家質疑。專家指出，目前並沒有證據顯示美國無法履行國際債務；相反地，若美國真的面臨支付危機，美元早已崩盤。

此外，川普引以為傲的飆漲股價，正是推升外國持美資產價值、導致該負債部位擴大的主因之一。

法律攻防戰：最高法院與國際組織的角力

法律專家指出，川普此舉極可能再次面臨最高法院的挑戰。諷刺的是，川普的律師去年在為IEEPA關稅辯護時才曾主張，第122條款「不能」被使用，因為川普當時關注的是「貿易逆差」，而非「國際收支」。律師當時在文件中明確指出，這兩者在概念上是不同的。

此外，國際上的反彈也不容小覷：

WTO介入：根據規則，美國若因國際收支危機課徵關稅，必須通知世界貿易組織（WTO）。

IMF裁定：若引發爭議，可能需由國際貨幣基金組織（IMF）判定美國是否真的面臨足以課稅的危機。

然而，由於美國已實質上瓦解了WTO的爭端解決機制，這些國際限制在現今的政治環境下，可能顯得相對無力。