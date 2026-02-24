　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

▲▼拜拜,供品,金紙。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲今晚11時起可拜天公。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者葉國吏／綜合報導　

大年初八登場，明天初九是天公生，民俗專家提醒今晚11時起可拜天公，供品務必全素，儀容端正別失禮，避免觸犯禁忌影響整年運勢。

今天是農曆正月初八，緊接著明天就是「天公生」，也就是玉皇大帝聖誕。民俗專家廖大乙提醒，按照傳統，從今晚11時子時一到，就能開始祭拜，不少人會提早準備供品與香案，為新一年祈福開運。

廖大乙指出，雖然春節連假結束，但依習俗，新年要到正月十五元宵節才算圓滿。正月初九在道教信仰中意義重大，玉皇大帝居於天界最高位階，掌管人間吉凶禍福，因此聖誕日多半會以較隆重的儀式祝壽祈安。

子時起可祭拜　元宵前都能補拜
他解釋，初九之所以被視為天公生，與「一」為陽數之首、「九」為陽數之極有關，象徵至高無上，因此形成在這一天為玉皇大帝祝壽的傳統。依照慣例，初八深夜11時起即可燃放鞭炮、擺設供桌，以素果敬拜。

今年初九落在2月25日，是上班日。廖大乙說，若擔心白天抽不出時間，其實可把握今晚子時祭拜；就算明天真的錯過，也不必過度焦慮，只要在元宵節前補行儀式即可，時間彈性大，白天晚上都能進行。

▲初九天公生，圖為主祀玉皇大帝的新竹天公壇。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

供品全素、儀容端正　三大禁忌要避開
至於祭拜地點，可前往供奉玉皇大帝的廟宇，也能在自家門口向天朝拜。不過他特別提醒，拜天公重視的是心誠與清淨，祭拜前宜沐浴更衣、整理儀容，過程中避免嬉鬧或輕浮態度，以示尊重。

傳統禮儀上，最好行三跪九叩大禮，叩首後雙手合十稟告心願，如事業順利、學業進步、身體健康等。最忌諱披頭散髮、口出穢言與擺設葷食供品，這三項都是大地雷，若觸犯被視為對天公不敬，恐怕影響整年運勢。

供品部分，建議準備紅圓、發糕、年糕、生仁、紅豆、米荖、花生等年節食品，或蘋果、鳳梨、柑橘、柿子等象徵吉祥的水果。祭拜時可先祈求國泰民安、風調雨順，再為個人運勢祈福，誠心為上，新的一年才能真正討個好彩頭。

●民俗說法，不代表本站立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

