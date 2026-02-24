　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

謊報捷運南京三民站上車殺人　惡作劇男今凌晨落網

記者張君豪、黃翊婷／台北報導

台北市捷運局昨日（23日）傍晚6時許接獲通報，指稱有人揚言將在捷運松山線發動持刀攻擊，引發捷運系統高度警戒。但警方到場清查並未發現異狀，隨後回頭查證，發現來電人疑似有多次謊報紀錄，隨即成立專案小組調查，並在今日（24日）凌晨2時許前往高雄將嫌犯拘提到案。

恐嚇松山線持刀殺人，謊報男被拘提。（圖／記者張君豪翻攝）

▲謊報男子落網。（圖／記者張君豪翻攝）

捷運行控中心23日傍晚6時58分接獲一通恐嚇電話，一名男子揚言將在捷運松山線發動持刀攻擊，並聲稱會自南京三民站上車，沿線隨機殺人。捷運行控中心立刻調度列車停靠在松山站，並同步通知警消單位到場處理。

▲南京三民、松山站驚傳攻擊威脅。（圖／記者黃彥傑攝）

▲警消獲報出動大量人力前往捷運站排查。（圖／記者黃彥傑攝）

不過，警方到場清查後並未發現異狀，現場也沒有民眾受傷，沒有發現持有武器、其他危險物品等事情，於是回頭追查，竟發現來電人疑似有多次謊報紀錄，隨即成立專案小組進行調查，並在23日晚間向台北地檢署檢察官聲請拘票獲准。

專案小組在24日凌晨2時15分前往高雄，將嫌犯拘提到案，全案將依恐嚇危安罪嫌移請北檢偵辦並建請羈押。松山警分局呼籲，民眾切勿以任何方式謊報危害公共安全的訊息，否則可能會觸及刑法恐嚇公眾危安罪，警方會嚴正查辦，以維護大眾運輸安全與社會安定。

02/21 全台詐欺最新數據

快訊／台股大漲390點！重回34K
LIVE／關稅變局恐衝擊產業　鄭麗君親上火線說明最新情勢
50年沒人用！　川普祭「第122條款」強徵關稅一文看懂
陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩
愛莉莎莎靠爭議變現！吃飯睡覺日賺125萬　杜拜一口氣買5房
WBC美國隊王牌爆僅投1戰　8強後離隊
快訊／謊報捷運南京三民站上車殺人　惡作劇男凌晨落網

即／台南新營驚悚家暴！男揮刀攻擊家人釀3傷

即／台南新營驚悚家暴！男揮刀攻擊家人釀3傷

台南市新營區嘉芳街23日晚間7時40分發生駭人家暴事件，一名60歲陳姓男子因與同齡妻子發生激烈口角，失控持刀攻擊妻子及前來勸架的小舅子，並企圖自殘割傷自己下顎。消防局出動4車9人趕赴現場，三名傷者均送醫救治，暫無生命危險。

18:58恐嚇來電掀警戒！北捷緊急說明

18:58恐嚇來電掀警戒！北捷緊急說明

恐嚇松山線持刀殺人！警方鎖定惡作劇男身分曝光

恐嚇松山線持刀殺人！警方鎖定惡作劇男身分曝光

即／松山線傳威脅訊息　大批警力進駐查證中

即／松山線傳威脅訊息　大批警力進駐查證中

北市基隆路3車事故　多元計程車右側超車連環撞

北市基隆路3車事故　多元計程車右側超車連環撞

