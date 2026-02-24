謊報捷運南京三民站上車殺人　惡作劇男今凌晨落網

記者張君豪、黃翊婷／台北報導

台北市捷運局昨日（23日）傍晚6時許接獲通報，指稱有人揚言將在捷運松山線發動持刀攻擊，引發捷運系統高度警戒。但警方到場清查並未發現異狀，隨後回頭查證，發現來電人疑似有多次謊報紀錄，隨即成立專案小組調查，並在今日（24日）凌晨2時許前往高雄將嫌犯拘提到案。

▲謊報男子落網。（圖／記者張君豪翻攝）

捷運行控中心23日傍晚6時58分接獲一通恐嚇電話，一名男子揚言將在捷運松山線發動持刀攻擊，並聲稱會自南京三民站上車，沿線隨機殺人。捷運行控中心立刻調度列車停靠在松山站，並同步通知警消單位到場處理。

▲警消獲報出動大量人力前往捷運站排查。（圖／記者黃彥傑攝）

不過，警方到場清查後並未發現異狀，現場也沒有民眾受傷，沒有發現持有武器、其他危險物品等事情，於是回頭追查，竟發現來電人疑似有多次謊報紀錄，隨即成立專案小組進行調查，並在23日晚間向台北地檢署檢察官聲請拘票獲准。

專案小組在24日凌晨2時15分前往高雄，將嫌犯拘提到案，全案將依恐嚇危安罪嫌移請北檢偵辦並建請羈押。松山警分局呼籲，民眾切勿以任何方式謊報危害公共安全的訊息，否則可能會觸及刑法恐嚇公眾危安罪，警方會嚴正查辦，以維護大眾運輸安全與社會安定。