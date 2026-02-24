　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普統一徵15%關稅　巴西意外成最大受益者

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國最高法院推翻總統川普以「緊急狀態」為由實施的高額關稅後，川普隨即改依其他法源重啟全球性15%進口關稅。多家媒體分析指出，在這波政策調整下，巴西可能意外成為最大受益者之一。

巴西平均稅率降幅逾13%

CNN巴西報導，巴西原本出口至美國的平均關稅約為26.3%，部分產品甚至高達40%至50%。新制度上路後，巴西平均稅率降至12.8%，降幅達13.5個百分點，為美國主要貿易夥伴中最大。這代表巴西農產品、機械設備與果汁等出口商品競爭力可望提升。

巴西、中國、印度成最大贏家

瑞士研究機構Global Trade Alert分析，巴西在新關稅架構下由全球第17高稅率國降至第125位，顯示出口壓力顯著減輕。報導認為，川普改依《1974年貿易法》第122條統一徵收15%關稅，使原本適用較高稅率的國家反而受惠，其中巴西、中國與印度被視為最大贏家。

不過，G1強調，鋼鐵與鋁產品仍維持50%高額關稅，再加上15%全球附加稅，相關出口成本依然沉重。

巴西總統3月會川普

巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明（Geraldo Alckmin）表示，最高法院裁決讓巴西出口恢復較公平的競爭環境，並期待總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）3月訪美時，能就非關稅議題進一步磋商。魯拉政府則強調，巴西不會接受外部壓力，將以稀土與鋁土礦等戰略資源作為談判籌碼，推動國內加工產業升級，強化在新能源與高科技供應鏈中的地位。

外交界人士指出，在美國政策不確定性升高下，巴西勢必加強與亞洲及非洲市場合作，以分散風險。整體而言，川普新關稅政策雖引發全球貿易震盪，但巴西在此波調整中獲得一定緩衝空間，短期仍面臨鋼鋁產業挑戰，長期則可能藉機推動產業升級與供應鏈布局。

川普巴西北美要聞

