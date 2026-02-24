歐盟新一輪對俄制裁、援烏貸款　遭匈牙利否決

▲歐盟。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

匈牙利23日維持對歐盟新一輪對俄制裁及對烏克蘭巨額貸款的否決立場，雙方因石油供應問題爆發爭執，使歐洲在俄烏戰爭屆滿4周年前夕的挺烏共識出現裂痕。

烏克蘭局勢仍緊張

與此同時，烏克蘭戰場局勢仍然緊張。基輔方面宣稱在前線取得罕見進展，但俄羅斯持續對烏克蘭城市發動攻擊，南部地區遭無人機襲擊，造成2人死亡。

外交焦點集中在布魯塞爾，歐盟各國外長試圖說服布達佩斯，不要因俄羅斯透過蘇聯時期管線恢復向匈牙利輸油的延宕問題而懲罰烏克蘭，但未能成功。不久之後，另一個烏克蘭鄰國斯洛伐克也表示，若經由「德魯日巴」（Druzhba）輸油管線的石油供應未恢復，將自23日開始拒絕向基輔提供任何緊急電力支援。

烏克蘭夜襲抽油站

烏克蘭則表示，其無人機夜間襲擊了一座位於俄羅斯境內、為該管線服務的抽油站。該設施原本負責將俄羅斯原油經由烏克蘭輸往東歐，但自1月27日以來，對斯洛伐克與匈牙利的輸送已中斷。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）向媒體表示，「我們尚未就第20輪制裁方案達成協議。這是一項挫折，也不是我們今天希望傳遞的訊號，但相關工作仍在持續。」

歐盟裂痕

歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）敦促匈牙利總理奧班（Viktor Orban）遵守歐盟對烏克蘭提供900億歐元（約新台幣3.1兆元）貸款的協議。不過奧班在路透社看到的回信中表示，若烏克蘭願意，石油流量可恢復，並稱「在恢復正常之前，我無法支持任何有利於烏克蘭的決定。」

烏克蘭則表示，石油中斷源於1月俄軍對管線基礎設施的攻擊，當局正盡速修復損壞。不過斯洛伐克與匈牙利指出，應由烏克蘭為中斷負責。這兩國是歐盟僅存仍依賴德魯日巴管線供油的2座煉油廠所在地，此爭議成為3國間迄今最激烈的對立之一。

匈牙利與斯洛伐克親俄

匈牙利與斯洛伐克領導人一向與莫斯科保持較密切關係，立場與歐洲主流不同，但過去尚未真正阻撓歐盟對俄制裁或對烏貸款案，如今情勢出現變化。