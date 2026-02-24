快訊／白宮：拍板「統一課徵15%」　不影響232關稅

▲美國總統川普2025年4月2日在白宮針對關稅發表談話。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國最高法院否決總統動用IEEPA課稅後，白宮拍板以《貿易法》122條對各國課15%統一關稅，強調不影響既有協議與232措施，後續走向仍待觀察。

美國最高法院日前裁定，美國總統唐納·川普（Donald Trump）依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國祭出對等關稅，已逾越法律授權。判決一出，川普隨即改援引其他條文，宣布對進口商品課徵15%全球關稅，政策急轉彎，引發各國關注。

根據《中央社》報導，白宮以電郵指出，先前已與美方完成貿易談判並達成協議的國家，將適用統一15%稅率，而非在原有基礎上再加碼；同時強調，這項措施與依「貿易擴張法」第232條所實施的關稅無關。

▲川普宣布加徵15％全球關稅。（圖／路透）

全球統一15%暫行 協議承諾仍須履行

白宮官員說明，過去與川普政府達成協議的國家，包括英國、印度、歐盟、日本等，原本是依IEEPA授權加徵關稅。如今該法源被法院否定，相關國家將改依《貿易法》第122條，被課徵一致的15%關稅。

官員也直言，這屬於過渡安排。美方正尋求其他法律依據，未來不排除重新訂定更符合雙邊協商內容的稅率。在此之前，各國仍須履行既有協議中有關降低貿易壁壘與其他讓步條款，承諾並未生變。

▲美國總統川普。（圖／路透）

川普撂話警告 官員稱夥伴未喊卡

川普則在自家社群平台「Truth Social」發文放話，若有國家想藉最高法院裁定「動歪腦筋」，甚至長年「占美國便宜」，美方將祭出更高關稅反制，條件只會比原先更嚴苛，語氣相當強硬。

另一方面，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，目前未聽聞任何夥伴聲稱協議失效；美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也指出，多數貿易對象傾向維持既有安排。整體來看，雖然法源出現變數，但白宮已先定調方向，全球貿易局勢短期內仍將圍繞這15%新框架運轉。