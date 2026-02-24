賣車還沒辦過戶「4個月收13張罰單」　賣家1原因抗罰失敗

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）前年11月間將車子賣給A男，但尚未辦理過戶，事後卻在短短4個月之內收到13張罰單，罰款總計高達4萬1900元，還要被吊扣牌照6個月。阿哲認為不應該由自己承擔這些處分，於是向高雄高等行政法院提告，但日前被法官裁定駁回。

▲阿哲將車子賣給A男，對方當天就把車開走，他卻在辦理過戶之前，收到13張罰單。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲的車輛在2024年12月至2025年3月間，因超速、違停、紅燈右轉等違規行為，共計被舉發13次，罰款總計為4萬1900元，還要吊扣牌照6個月。

阿哲表示，該輛汽車早在2024年11月就賣給A男，雙方簽有讓渡合約與買賣合約，車子當天就被A男開走使用，只是因為分期付款問題，尚未辦理過戶，他覺得不應該由自己承擔這些處分，所以決定提出行政訴訟。

不過，高雄高等行政法院法官表示，汽車所有人有時不一定是實際違規的行為人，但如果違規行為應該歸責於他人，車主就必須在一定時間內向相關單位檢證告知真正的「應歸責人」，否則仍會依各項違反條款規定進行處罰。

法官指出，阿哲在案發之後，沒有在法定期間內向高雄市政府交通局提出資料告知應歸責人，事後也沒有舉證證明對於A男的違規行為，他是否已經盡到相當注意義務而無過失。

法官認為，原處分於法並無不合，而在吊扣牌照部分，高雄市政府交通局是依法裁處，並無裁量空間，所以也沒有裁處過重等違法情形，最終認定阿哲的主張為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。