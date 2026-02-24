密會情婦曝行蹤！　墨西哥毒梟「躲灌木叢」駁火中槍慘死

▲哈里斯科新世代集團首腦歐塞奎拉遭擊殺。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥當局23日證實，武裝部隊透過監視一名情婦的行蹤，成功鎖定墨西哥頭號毒梟、哈利斯科新世代販毒集團（CJNG）首領歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）。軍方於22日發動大規模獵殺行動，最終在灌木叢中擊傷並逮捕歐塞奎拉，他隨後在送醫途中傷重身亡。

監視情婦行蹤 鎖定「金髮男」藏身處

根據《美聯社》報導，墨西哥國防部長特雷維拉（Ricardo Trevilla）上將指出，美墨兩國追捕歐塞奎拉多年，此次行動成功的關鍵在於情報突破。軍方調查人員鎖定並跟蹤歐塞奎拉一名情婦的親信，發現該名親信在20日護送女子前往哈利斯科州的塔帕爾帕（Tapalpa）與歐塞奎拉會面。

特雷維拉解釋，美國情報隨後提供了「關鍵補充資訊」，進而確認了歐塞奎拉的確切藏身點。當該名女子在過夜後離開，墨西哥特種部隊隨即展開收網行動。

陸空包圍火拼 毒梟躲灌木叢落網

23日凌晨，墨西哥陸軍與國民警衛隊拉起地面警戒線，並出動6架直升機與空軍偵察機支援。當特種部隊挺進歐塞奎拉待命的林地小木屋時，遭到毒梟隨扈極其暴力的反擊。

歐塞奎拉企圖與兩名保鏢趁亂逃往樹林，留下一群重裝槍手斷後，甚至企圖使用足以擊落直升機的火箭發射器與軍方硬剛。特種部隊最終在灌木叢中發現了躲藏的歐塞奎拉，雙方爆發激烈對峙，造成歐塞奎拉與兩名隨扈重傷。

送醫途中身亡 遺體緊急空運墨西哥城

特雷維拉證實，歐塞奎拉在被送往醫院的直升機上因傷勢極其危急，在抵達前便已斷氣。為了防範販毒集團發動大規模劫囚或報復，軍方臨時更改飛行計畫，將遺體直接空運至首都墨西哥城，而非留在哈利斯科州首府。

▲這場獵殺行動引發了災難性的暴力連鎖反應，全境死亡人數超過70人。（圖／路透）



血腥報復升級 懸賞千美金取士兵首級

這場獵殺行動引發了災難性的暴力連鎖反應，全境死亡人數超過70人。據悉，歐塞奎拉的左右手、負責集團財務與後勤調度的「圖利」（El Tuli），在事發後向槍手開出每殺死一名士兵發放2萬披索（約台幣3.6萬元）的高額賞金，並策劃多起縱火與襲擊。

安全部長哈夫奇（Omar García Harfuch）指出，暴力衝突在多州蔓延，導致包含國民警衛隊成員與平民在內的多人殉職。最終，「圖利」在與傘兵步槍旅的交火中被擊斃，軍方並在現場搜出近140萬美元的現鈔。