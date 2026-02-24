烏俄戰爭4週年前夕　澤倫斯基喊話川普：請站我們這一邊

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於23日接受CNN專訪時，公開向美國總統川普（Donald Trump）喊話。在俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿四週年前夕，澤倫斯基語氣誠懇地表示，他希望川普能「站在我們這一邊」。

籲川普支持民主 「普丁本身就是戰爭」

澤倫斯基在基輔總統府受訪時強調，美國的地位太過重要，絕不能從這場衝突中抽身。他特別提到，希望川普在24日發表的國情咨文中，能表態支持烏克蘭對抗俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

「他們必須與一個對抗獨裁者的民主國家站在一起，」澤倫斯基表示，「因為那個人（普丁）就代表了戰爭。這一切都關乎他一個人，而他的國家，整個國家都像是一座監獄。」當被問及是否認為川普已給予普丁足夠壓力時，澤倫斯基果斷回應，「不夠。」

拒絕領土讓步 「我們不是小孩子」

隨著戰爭進入第五年，儘管烏克蘭、俄羅斯與美國進行了三方和平談判，但仍未取得突破。澤倫斯基坦言烏克蘭人民已感到精疲力竭，但他強硬表示，絕對不會向普丁的要求讓步，因為這將導致烏克蘭失去一切。

針對俄羅斯要求烏克蘭撤出東部頓內次克（Donetsk）地區約20%仍由基輔控制的土地，澤倫斯基表示，「俄羅斯只想叫我們撤軍……抱歉，我們沒那麼蠢，我們不是小孩子。」

他強調，當地仍有20萬居民，若撤軍等於是將他們雙手奉送給俄羅斯，那是烏克蘭士兵與人民都無法接受的。

安保協議卡關 堅持美國國會批准為前提

訪談中也揭露了雙方對和平協議順序的分歧。川普希望澤倫斯基能一次性簽署和平協議、安保協議，並舉行盛大的結束戰爭儀式，但澤倫斯基堅持，安全保障必須先由美國國會批准，才能給予烏克蘭人民信心，因為過去他們已被盟友放鴿子太多次了。

「我想要一個非常明確的答案：如果普丁捲土重來，夥伴們準備好要做什麼？」澤倫斯基表示，這才是烏克蘭人民最想聽到的答案。

反擊「獨裁者」說法 談殉職將士落淚

針對川普曾指責他是「獨裁者」，並要求烏克蘭舉行大選一事，澤倫斯基也諷刺地表示，「這很有趣，當各國總統都在討論烏克蘭的選舉時，他們想要什麼？換一個總統嗎？」他表示並不清楚川普是否真的希望換人執政，「他沒跟我說過。」

在訪談前，澤倫斯基剛參加完一場陣亡將士授獎儀式，面對殉職士兵的遺族，他顯得情緒激動且沉痛。「這非常痛苦，情緒波動很大，」澤倫斯基眼眶泛紅地表示，「我認為由總統親自頒發勳章給家屬是非常重要的，我一定要抽出時間來做這件事。」