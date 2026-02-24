　
    • 　
>
國際

烏俄戰爭4週年前夕　澤倫斯基喊話川普：請站我們這一邊

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於23日接受CNN專訪時，公開向美國總統川普（Donald Trump）喊話。在俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿四週年前夕，澤倫斯基語氣誠懇地表示，他希望川普能「站在我們這一邊」。

籲川普支持民主　「普丁本身就是戰爭」

澤倫斯基在基輔總統府受訪時強調，美國的地位太過重要，絕不能從這場衝突中抽身。他特別提到，希望川普在24日發表的國情咨文中，能表態支持烏克蘭對抗俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

「他們必須與一個對抗獨裁者的民主國家站在一起，」澤倫斯基表示，「因為那個人（普丁）就代表了戰爭。這一切都關乎他一個人，而他的國家，整個國家都像是一座監獄。」當被問及是否認為川普已給予普丁足夠壓力時，澤倫斯基果斷回應，「不夠。」

拒絕領土讓步　「我們不是小孩子」

隨著戰爭進入第五年，儘管烏克蘭、俄羅斯與美國進行了三方和平談判，但仍未取得突破。澤倫斯基坦言烏克蘭人民已感到精疲力竭，但他強硬表示，絕對不會向普丁的要求讓步，因為這將導致烏克蘭失去一切。

針對俄羅斯要求烏克蘭撤出東部頓內次克（Donetsk）地區約20%仍由基輔控制的土地，澤倫斯基表示，「俄羅斯只想叫我們撤軍……抱歉，我們沒那麼蠢，我們不是小孩子。」

他強調，當地仍有20萬居民，若撤軍等於是將他們雙手奉送給俄羅斯，那是烏克蘭士兵與人民都無法接受的。

安保協議卡關　堅持美國國會批准為前提

訪談中也揭露了雙方對和平協議順序的分歧。川普希望澤倫斯基能一次性簽署和平協議、安保協議，並舉行盛大的結束戰爭儀式，但澤倫斯基堅持，安全保障必須先由美國國會批准，才能給予烏克蘭人民信心，因為過去他們已被盟友放鴿子太多次了。

「我想要一個非常明確的答案：如果普丁捲土重來，夥伴們準備好要做什麼？」澤倫斯基表示，這才是烏克蘭人民最想聽到的答案。

反擊「獨裁者」說法　談殉職將士落淚

針對川普曾指責他是「獨裁者」，並要求烏克蘭舉行大選一事，澤倫斯基也諷刺地表示，「這很有趣，當各國總統都在討論烏克蘭的選舉時，他們想要什麼？換一個總統嗎？」他表示並不清楚川普是否真的希望換人執政，「他沒跟我說過。」

在訪談前，澤倫斯基剛參加完一場陣亡將士授獎儀式，面對殉職士兵的遺族，他顯得情緒激動且沉痛。「這非常痛苦，情緒波動很大，」澤倫斯基眼眶泛紅地表示，「我認為由總統親自頒發勳章給家屬是非常重要的，我一定要抽出時間來做這件事。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

美國最高法院日前推翻美國總統川普的對等關稅政策，川普隨即宣布加徵15％全球關稅。雖然外媒分析台灣處境不變、影響不大，但彰化師大公共事務與公民教育系副教授李其澤提醒，如今的狀況反而讓美國的關稅政策朝制度化、長期化發展，對台灣的壓力沒有減輕。

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

