Matzka妻「小公司拿大標案」　不法金流數百萬

至於被視為關鍵角色的張俊傑，與高金相識超過20年，除了是她最信任的幕僚，還是飛魚雲豹音樂工團實際負責人，早在2009年5月，高金就率領該團50位原住民至中國鼓浪嶼參與「閩台情緣 我們都是一家人」演出，成為中國大搞統戰的樣版之一。

此外，2013年間，音樂創作人賴高子洋主張「我們都是一家人」這首膾炙人口的歌曲是他創作，控告張俊傑等人發行光碟卻將此歌曲收錄，並以「黑暗之心原鄉重建九二一災後部落音樂會」唱片發行銷售，北檢當時以違反著作權法起訴張俊傑，一審宣判無罪，二審則判決公訴不受理，至於在光碟中演唱此歌的立委高金素梅也挨告，不過，檢方將她不起訴。

由於張俊傑經常前往中國，還借用女兒雲雅舜的帳戶進出大筆資金，無法交代來源及去向，藉此隱匿數百萬元犯罪所得涉及洗錢，成為全案的一大破口，此外，雲雅舜的老公是金曲獎排灣族歌手Matzka（瑪斯卡），5年前雲雅舜以150萬元在新北市中和區獨資成立東南美娛樂有限公司，二年後遷址北市松山區，突然在2023年拿到台東縣政府東浪嘉年華活動1,300萬元標案，與知本溫泉季330萬元標案。

詭異的是，知本溫泉季活動在當年底又以契約變更為由，讓東南美娛樂以限制性招標方式再拿下270萬元標案，到了2024年雲雅舜又再度拿到東浪嘉年華的1,300萬元標案，其中有無涉及不法？檢調正一併追查。

此外，檢調也在清查高金素梅4年前新冠肺炎疫情期間，涉嫌募集、提供中國製快篩試劑等物資，給當時服務團隊的無黨籍屏東縣議員越秋女等人，其中有無境外勢力介入？也成為焦點。

