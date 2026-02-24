高金素梅「鍊金術」揭穿！　陳耀訓哥哥列被告

▲7連霸立委高金素梅驚爆涉詐助理費等3大弊案，過年前夕遭台北地檢署以100萬元交保。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高金素梅在2015年至2018年間，以她成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」名義舉辦射箭、演唱歌曲等活動，一場活動的實際經費只有幾十萬元，卻浮報費用騙取原民會補助及台電、中油等國營事業的敦親睦鄰經費達數百萬元，而且一案向不同單位申請補助，形同重複請領補助費用，總計3年多來領走國營事業等單位共1千多萬元補助款。

令人咋舌的是，光是「百步穿楊全國原住民族傳統射箭賽」活動，該協會連續三年分別從教育部及原民會領走414萬元、599萬元及628萬元。

此外，該協會也以「暢遊185春日瘋音樂原住民族部落歌謠文化活動」，分別向原民會申請150萬元、文化部20萬元、中油20萬元、台電20萬元、交通部觀光局8萬元，甚至還用名稱極為相似的「暢遊185春日瘋音樂原住民族傳統歌謠傳唱教學及表演活動」，又向教育部申請30萬元補助。

不過，檢調掌握她的助理張俊傑找來廠商張智偉、陳正順等人提供假發票浮報預算，再詐領經費補助，高金並未避嫌，以立委辦公室名義發文給這些單位要求補助，大有關說施壓味道，加上請領補助次數頻繁，恐讓她百口莫辯。

▲高金素梅斥資6,500萬元在陽明山購置豪宅（圖），檢調一併追查相關金流。

至於高金素梅在2022年以8千萬元賣掉大安區的老房子，大賺超過5千萬元，同年6月又以每坪59.1萬元、總價6,500萬元購入位在陽明山菁山路的豪宅，比前屋主在三年前購屋總價6,980萬元還便宜約7％，相關金流有無異常？檢調也在擴大清查中。

此外，高金素梅辦公室主任陳智篁在小年夜當天從國外返回台灣，檢調立即將他約談到案，訊後列為共同被告並以30萬元將他交保，其實陳智篁不是第一次爆發官司，十多年前他擔任高金素梅助理時，曾被台中地檢署認定涉嫌以每票2千元現金及三場免費餐飲涉及賄選案而起訴，不過，台中地院在2013年宣判無罪。

最引人注意的是，陳智篁的弟弟是鼎鼎有名的麵包師傅陳耀訓，他早期從高雄起家，後來推出口味特殊的蛋黃酥而享譽全台，被稱為「蛋黃酥界的愛馬仕」，每年僅在中秋及農曆春節販售，日前漲價，一顆破百元，每次開賣依舊造成搶購熱潮，讓網友笑稱「比演唱會還難搶」。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多鏡週刊報導

高金涉貪內幕3／歌王Matzka妻獨資小公司連拿大標案 檢調追洗錢金流有斬獲

高金涉貪內幕／張瓊姿餐廳捲貪污案 高金素梅詐助理費風暴擴大