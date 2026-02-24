密宗灌頂變性騷！　佛大碩生被仁波切狂摸下體：在吸收穢氣

▲佛光大學佛學系碩士班學生指控，其透過老師蘇南望傑介紹前往阿旺仁波切的到場接受灌頂，過程中卻慘遭性騷。（圖／CTWANT提供，下同）

本刊日前接獲爆料指出，一名佛光大學佛學系碩士班學生，因聽信老師蘇南望傑所說的「秘密灌頂」，前往老師所介紹的「阿旺仁波切」所在的彰化準提道場─清明寺參加活動，竟遭阿旺仁波切多次撫摸生殖器部位，還極力勸他留下過夜，所幸最終未得逞。事後，他也氣得向老師投訴，卻被告知是「正常過程」，而當事人阿旺仁波切更主動「澄清」，強調一切都是誤會，碰生殖器部位，是因他是同性戀，知道這個非常痛苦，因此在吸收濁氣，承擔穢氣，「好讓他們成為正常人」。

現年28歲的A姓男子在完成學士與碩士學歷後，因對佛學有濃厚興趣，在2024年間報考佛光大學佛學系碩士班，因此認識系上主要教授藏文翻譯與佛教經典傳統的老師─「蘇南望傑」，2人也在長期的教學活動中逐漸變得熟稔。

▲ 該名學生爆料指出，蘇南望傑強調該灌頂課程相當秘密，「不可跟任何人講」。

去年12月底，蘇南望傑透過Whatsapp傳訊息向A男表示，他將要前往彰化參加覺囊清明寺的「無上密法」，由覺囊法王的弟子阿旺仁波切傳授，該密法相當秘密，僅有6人可以參加，因為想起來A男曾表示想了解覺囊派的教義，才會向阿旺仁波切推薦A男，讓他可以參加。蘇南望傑也強調，他已去過很多次，該法門相當秘密，「裡面任何課程都不可以跟任何人講，否則就是破掉師徒之間最重要的戒律，這樣會下地獄。」。

今年初A男興奮赴約前往位在彰化的準提道場後，發現參與灌頂的人數相當稀少，全部算上阿旺仁波切也才8個人，上午先是聽從阿旺仁波切講述經典，下午則開始所謂「灌頂」活動，幾個人分兩排坐好冥想，阿旺仁波切在前帶領，更一個一個引導，對著台下的學員進行「灌頂儀式」。

▲然而其前往後卻遭阿旺仁波切數度觸摸下體，事後向老師反映，蘇南卻稱「是正常過程，他是在幫你清除晦氣。」

阿旺仁波切先是摸著A男的頭，但隨後卻開始撫摸他的胸部，最後更直接伸手摸他的生殖器部位，讓A男當場嚇傻，不斷想著為何一旁的人沒有異樣反應，只能強迫自己冷靜下來，直到生殖器部位一再被碰觸，讓他終於察覺異樣，卻也只能隱忍不發，強行隱忍下來。

灌頂儀式結束後，阿旺仁波切隨即要求大家留宿一晚，表示在灌頂結束後容易「有夢」，這樣他才能在第一時間帶領大家，卻被A男強力拒絕，表達回家意願後，才終於逃過一劫。

▲而阿旺仁波切也主動私訊該學生表示，「我必須要吸收掉你們的濁氣，才有辦法讓你們成為正常人。」

事後，A男也怒向老師質疑表示在參與灌頂儀式終遭阿旺仁波切多次以加持為名，觸碰其生殖器，讓他感到相當不適，事後阿旺仁波切更是不斷暗示他「留下來雙修，讓教法完整」，但詢問其他前輩卻發現根本沒有類似情事。蘇南望傑則強調這是「真正灌頂的正常過程」，阿旺仁波切只是在幫他「開氣脈，幫你清除那邊的穢氣，我們這種雙性的人必須透過這樣淨化，找一個真正的修行人才有辦法淨除乾淨你的汙穢。」。

而阿旺仁波切事後更主動與他連絡表示，碰生殖器位置「是在為你加持」，且他在還沒當上仁波切時，「就是同性戀，知道這個是非常痛苦的，不能讓家人朋友知道，只能找相同趣向的人傾訴…這是吸收掉你們的濁氣才有辦法讓你們成為正常人。」，何況這樣做完以後「是在幫你們承擔穢氣」，他到現在身體都仍相當不舒服，希望A男能明白他的「良苦用心」。

▲ A男也拿出其今年1月3日前往準提道場，並拍攝道場內的佛像照片。

但A男也怒嗆，「誤會？你教我灌頂完要留下來跟你睡一起，這樣才會完整」，事後詢問其他仁波切卻發現根本沒有這種內容，「要搞自己搞好嗎？不要找上我。」，而阿旺仁波切則回應表示，「我這個教法非常少人知道，在台灣根本沒有兩三位會…我幫助過很多同志，要幫他們開脈輪，所以才會要你留下來。」讓A男也怒向宜蘭縣警局報案。

對此，阿旺仁波切回應表示，相關舉證全數為捏造對話，當日上午他在家裡，並未在道場，下午則前往南投九份二山進行法事，均有人證物證可以證明，而蘇南望傑儘管擔任法王隨身翻譯，但也有長達1年半的時間未前往過道場。佛光大學秘書室則回應表示，校方目前並未接獲相關通知，但也同時呼籲學生無論是否發生在校內，都可通報校安專線，學校絕對會為學生爭取應有公道，並保護學生隱私不被曝光；至於蘇南望傑先前曾被指控性騷女學生一事，由於始終缺乏具名檢舉人，導致進度推展緩慢，預計將在25日會公布結果；而實際致電準提道場清明寺，接電話為一名女性，對方表示自己為阿旺仁波切的學生，先是表示阿旺仁波切絕對不會做出相關事情，對話紀錄等均為偽造，內容子虛烏有，且其並未有對外公開灌頂課程，後續也會再通知阿旺仁波切。

