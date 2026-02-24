　
國際

大毒梟遭擊斃引報復！　墨西哥國家衛隊至少25人遇襲亡

▲▼墨西哥頭號毒梟、別名「金髮男」（El Mencho）的哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）遭擊殺，全國爆發動亂。（圖／路透）

▲墨西哥全國爆發動亂。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

墨西哥官員23日指出，大毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera Cervantes）22日在安全部隊突襲行動中負傷身亡後，哈里斯科州（Jalisco）爆發多起攻擊事件，造成墨西哥國家衛隊（National Guard）25名成員喪命。

墨西哥大毒梟身亡

歐塞奎拉曾任警察，之後成為惡名昭彰的「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）販毒集團首腦，被視為墨西哥勢力最龐大的毒梟之一。官方表示，他在安全部隊行動中受傷，隨後不治。

販毒集團大規模報復

歐塞奎拉之死引發一連串暴力報復。販毒集團成員在多地封鎖道路、焚燒車輛，並對安全部隊發動攻擊。當局指出，相關暴力事件集中於哈里斯科州及周邊地區。

墨西哥安全部長賈西亞（Omar Garcia Harfuch）在記者會表示，「我們正密切監控該販毒集團內部任何可能引發更多暴力的反應行動或組織重整。」他強調，政府將持續部署安全力量，防止局勢進一步惡化。

「哈里斯科新世代」長期被指控向美國走私大量毒品，包括強效類鴉片止痛劑芬太尼。美國總統川普（Donald Trump）今天也在社群媒體發文呼籲，墨西哥必須加強打擊販毒集團與毒品犯罪的力度。

警察變毒梟　斬首24警「美懸賞4.8億」抓人

警察變毒梟　斬首24警「美懸賞4.8億」抓人

墨西哥頭號毒梟、人稱「金髮男」（El Mencho）的歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在軍方的突擊行動中喪生。過去曾身為警察的他，隨後搖身一變成為「哈里斯科新世代」（CJNG）集團首腦的犯罪帝國霸主，多年來因手段殘暴、與政府及敵對幫派對抗而留下無數血腥遺產。

美軍主導情蒐！　墨軍擊斃「頭號毒梟」

美軍主導情蒐！　墨軍擊斃「頭號毒梟」

即／全球頭號毒梟遭擊斃　墨西哥陷動亂

即／全球頭號毒梟遭擊斃　墨西哥陷動亂

