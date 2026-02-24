高金3大罪涉貪超過800萬　防火牆將崩塌

▲高金素梅11日凌晨移送北檢複訊後半小時，因身體不適送醫治療，雖暫獲請回，仍遭限制出境出海。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2月13日，正值各界準備迎接農曆新年前夕，七連霸的無黨籍立委高金素梅因涉及詐領助理費等三大弊案，二度前往台北地檢署複訊，遭檢方以違反《貪汙治罪條例》等罪嫌諭知一百萬元交保，並限制出境出海，她辦保離去時大嗆：「對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服！」企圖轉移焦點。

專案小組是在2月10日兵分30路，搜索高金素梅位於北市陽明山豪宅、立法院辦公室及相關被告住所，並大舉約談17人，鎖定高金素梅涉嫌利用人頭詐領助理費、透過「台灣原住民多族群文化交流協會」舉辦射箭及歌唱等活動，將經費灌水浮報再向原民會、台電及中油等國營事業詐領公益補助款。

此外，新冠疫情期間規避食藥署規定，高金素梅還被控利用人頭將大量的中國製快篩帶回國發送給地方鄉民，涉及違反《醫療器材管理法》等三大罪，上述案情不法所得超過800萬元。

▲張俊傑（圖）是高金素梅最信任的助理，找廠商浮報詐領公益補助款等案由他經手，訊後遭檢方聲押禁見獲准。

偵訊後被視為關鍵人物的高金素梅核心助理張俊傑，已遭法院裁定羈押禁見，因他與中國有可疑的金錢往來，加上全案由調查局國安站偵辦，高金素梅涉弊程度升溫，案情恐將如滾雪球般擴大。

另一名被列為人頭助理的涉案情節，就更難釋疑了！該名助理是張俊傑的其中一名女兒，她長期都在國外，不僅不在高金的立委辦公室上班，也無法舉證有協助她處理立委相關事務，但每個月仍支領助理薪水。

依《立法院組織法》規定，每位立委可聘用助理8至14人，由委員自行聘用，立法院編列助理費，每位委員每月約41萬元，助理費用則由立法院直接撥付，採實支實付，高金素梅擔任立委二十多年，不可能不知道這些規定，檢調因此認定她利用人頭詐領助理費罪證明確，正擴大追查助理費流向，檢調近日將首度提訊張俊傑，一旦他的心防遭突破，案情將有出人意料發展。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



