社會 社會焦點 保障人權

高金素梅涉貪擴大！　張瓊姿餐廳捲入

藝人張瓊姿在2014年對外宣稱，以好友高金素梅的原住民名字在花蓮開設義式餐廳（圖），開幕時還特別祈福。（翻攝Giwas Ali臉書）

▲藝人張瓊姿在2014年對外宣稱，以好友高金素梅的原住民名字在花蓮開設義式餐廳（圖），開幕時還特別祈福。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

7連霸立委高金素梅驚爆涉詐助理費、浮報詐領公益補助款與藉由人頭違法輸入中國製快篩試劑等3大案，在過年前夕遭台北地檢署以100萬元交保，檢調掌握其中1名人頭助理在知名藝人張瓊姿所開的餐廳擔任店長，全案不法所得超過800萬元，加上高金素梅的核心助理張俊傑扮演關鍵角色，經常前往中國且金流異常，還利用女兒的帳戶洗錢，國安單位已介入調查，一旦遭突破，案情將擴大延燒。

本刊掌握，檢調懷疑高金素梅至少安插四個人頭詐領助理費，這些人根本不在高金素梅服務處任職，也未從事選民服務工作，相關人頭助理到案後涉嫌重大被交保，加上助理名單都有呈報立法院按月轉匯薪資，高金素梅在聘任助理的文件上均有核章，想推稱不知情，很難自圓其說。

最離譜的是，一名人頭助理在花蓮縣秀林鄉知名義式創意餐廳擔任店長，該餐廳大有來頭，2014年開幕時相當風光，引來當地媒體大肆報導，提到老闆是藝人張瓊姿在開店時，用立委好友高金素梅的原住民名字「Giwas Ali」（吉娃斯．阿麗）命名，不但聘用當地太魯閣族人，採用原住民食材入菜，連寒舍餐飲集團蔡辰洋都親自蒞臨。

檢調兵分30路大舉搜索高金素梅國會辦公室等地，裝箱帶走大批資料及電腦等證物分析。（鏡報鄒保祥）

▲檢調兵分30路大舉搜索高金素梅國會辦公室等地，裝箱帶走大批資料及電腦等證物分析。

由於高金素梅與張瓊姿曾在1990年的華視經典連續劇《愛》同台演出，主要場景是描述1951年的牛埔鎮內的本省人與外省人因語言及文化產生隔閡，因而互相猜忌並爆發衝突，最後以人性的愛來化解籌仇恨的家族故事。

該劇突破當時行政院新聞局長期的語言政策，堪稱首部大量使用國、台語的黃金時段連續劇，因收視極佳，共拍攝68集，也讓高金素梅與張瓊姿因為拍戲而成為好麻吉。

藝人張瓊姿在2014年對外宣稱，以好友高金素梅的原住民名字在花蓮開設義式餐廳（圖），開幕時還特別祈福。（翻攝Giwas Ali臉書）

▲藝人張瓊姿在2014年對外宣稱，以好友高金素梅的原住民名字在花蓮開設義式餐廳（圖），開幕時還特別祈福。

詭異的是，從其他跡證顯示，高金素梅可能是餐廳負責人，不過，高金素梅卻稱餐廳是她的姊妹淘、即藝人張瓊姿及高金的妹妹在多年前投資成立，餐廳營運與她無關，明顯切割與店長有所關聯，不過，該店長被掛在人頭助理名單中，長期按月收到立法院匯來的助理薪資，相關證據對高金素梅極為不利。

法界人士分析，依照司法實務見解，助理工作採寬鬆認定，只要能證明做好立委交辦的選民服務工作，舉凡在地方幫忙跑紅、白帖或研究法案等，都算是助理工作範圍，即便不在服務處上班，也未必會被視為人頭助理，但高金卻矢口否認，只會讓她愈陷愈深。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【把小孩當收益來源】郁方批兒盟「詐騙集團兩頭騙」　怒轟：用心度等於零

