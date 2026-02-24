　
國際

英男飛美國大掃貨！買「10顆硬碟」送紐約5天4夜　驚人價差曝光

▲英國網友直接飛往美國購買10顆大容量硬碟。（圖／翻攝自Reddit）

記者張方瑀／綜合報導

買硬碟順便出國度假，竟然還能倒賺一筆？英國一名網友近期發現，國內硬碟（HDD）價格漲到令人難以接受，經過計算後發現，直接飛往美國購買10顆大容量硬碟，即使算上來回機票、在紐約連住4晚飯店與零用錢，竟然比在英國當地購買還要便宜2000 美元（約新台幣6.5萬元）。

嫌英國太貴　鄉民「跨海掃貨」計畫通

根據Reddit論壇「DataHoarder」看板網友u/cgtechuk分享，他長期追蹤英國28TB硬碟的價格，發現價格始終居高不下，甚至有持續上漲的趨勢。為了省下高額差價，他決定在元旦過後採取行動，計畫直接飛往美國掃貨。

由於美國大型零售商百思買（Best Buy）與B&H Photo針對大容量硬碟都有每人限購5顆的規定，該網友便在兩家商店各訂購5顆，待訂單確認後，立即預訂了前往紐約的機票與飯店。

驚人價差曝光　飛一趟紐約現省12萬

根據外媒實際比對，希捷（Seagate）IronWolf Pro 28TB 硬碟在英美兩地的價格確實存在巨大鴻溝。在美國亞馬遜（Amazon）上，單顆售價約609.99美元；然而在英國亞馬遜，同款硬碟卻要價980.46美元。

這意味著每購買一顆硬碟，就有高達370美元的價差，一次購買10顆便能省下約3700美元（約新台幣12萬元）。

即便扣除倫敦至甘迺迪國際機場約700美元的機票、再加上4晚約700美元的住宿費，以及300美元的零用錢，最後仍能省下超過2000美元。原PO更補充，由於他利用點數兌換了機票與住宿，實際省下的金額更為可觀。

飯店內「開箱實測」　手提10顆硬碟回國

為了防止遇到詐騙或拿到不良品，原PO在取貨時全程錄影存證，並仔細紀錄每一組序號。回到飯店後，他立即使用軟體進行完整測試，並實際寫入檔案確保效能正常。

完成所有測試後，為了保護精密器材，他將10顆硬碟連同緩衝泡棉塞進隨身手提行李登機，至於硬碟包裝盒則放入托運行李，以便日後若有保固需求時可以使用。

AI浪潮衝擊　硬碟價格一年飆漲46%

硬碟價格之所以飆升，與當前的AI熱潮息息相關。數據顯示，自去年第三季以來，硬碟價格已飆升46%。威騰電子（Western Digital）更指出，其2026年的產能已經全數售罄。

報導分析，雖然硬碟速度不及固態硬碟（SSD），但對於AI超大規模雲端業者而言，硬碟仍是「近線儲存」的首選。由於SSD的成本最高可達HDD的16倍，資料中心為了節省開支，正大規模轉向使用硬碟來存放海量的溫、冷數據。

這種強勁的需求連帶推升了全球市場價格，讓一般消費者也必須承擔更高的購置成本。

更多新聞
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

