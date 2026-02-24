　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普關稅變局　鄭麗君今早親上火線說明

▲▼ 行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝） 

記者葉國吏／綜合報導　

美國關稅政策急轉彎，行政院深夜宣布，副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮24日上午9時將率6部會開記者會，說明最新情勢與產業衝擊。

美國最高法院20日裁定，《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未授權總統課徵關稅，等於推翻美國總統川普去年推動的全球性加稅措施。不過川普隨即改引用《貿易法》第122條，宣布對全球進口商品先課10%，隨後再調高到15%，政策一夕翻盤，震撼各國。

▲▼台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

▲台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

台美協議是否受波及　行政院強調力守既有成果
這波變局讓外界高度關注，台美才簽署的合作投資備忘錄（MOU）與對等貿易協定（ART）會不會被牽動？行政院長卓榮泰日前已表態，將爭取美方調整關稅時，不影響既有文件效力，同時確保232條款下的最惠國待遇不被動搖，並儘速與美方確認後續程序。

政院人士指出，面對美方政策反覆，政府核心原則就是「守住成果、降低衝擊」。尤其台灣產業鏈與美國高度連動，任何稅率變化都牽動出口布局，行政部門已同步進行情境評估與配套盤點。

▲▼ 鄭麗君第七輪赴美，美東時間2026年2月12日於美國貿易代表署（USTR）合影。由左至右依序為：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、駐美代表處俞大㵢大使、行政院楊珍妮政務委員。 。（圖／翻攝鄭麗君臉書）

▲ 鄭麗君第七輪赴美，美東時間2026年2月12日於美國貿易代表署（USTR）合影。由左至右依序為：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、駐美代表處俞大㵢大使、行政院楊珍妮政務委員。（圖／翻攝鄭麗君臉書）

六部會齊聚說明　卓榮泰10時赴立院報告
就在卓榮泰24日上午10時將赴立法院施政報告前，行政院臨時發出採訪通知，上午9時先舉行「關稅最新情勢說明記者會」。由發言人李慧芝主持，副院長鄭麗君與總談判代表、政務委員楊珍妮親自說明。

出席名單幾乎涵蓋經貿核心團隊，包括政務委員兼國發會主委葉俊顯、財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季，以及衛福部長石崇良，全數到位。政院強調，將清楚交代談判進度、衝擊評估與因應方向，讓產業與社會大眾掌握第一手資訊，在變局中穩住腳步。

長榮創辦人「遺產聚寶盆」10年漲5倍　張國煒649億入袋
高金素梅涉貪擴大！　張瓊姿餐廳捲入
阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了
川普不認輸！　擬對6關鍵產業新徵「國家安全關稅」
溼答答！　首波春雨要來了
川普違憲台灣危險？　學者：「晶片偷竊論」把台灣推進新一輪風暴
明變天！　連假「雨最大」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／民進黨六都議員初選民調順序出爐！　高雄打頭陣

互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

韓國瑜邀賴清德報告採統問統答　李鴻鈞：要求一問一答真的太扯

若民調輸會退選新北？　黃國昌認「不排除加入李四川團隊」

酒駕遭判刑　高雄綠議員初選參選人黃偵琳道歉

高嘉瑜、李彥秀互告　均不起訴

台灣無法贏得戰爭！兩岸要避戰　鄭麗文：否則只剩武器替我們發言

韓國瑜拋立法院遷建　王瑞德轟亂花納稅錢：全部搬去木柵動物園

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

沒有賈永婕！民進黨台北、桃園提名仍卡關　花蓮傾向結盟張峻

川普關稅變局　鄭麗君今早親上火線說明

王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵架

魏嘉賢選花蓮縣長　綠委喊話：別成傅崐萁傀儡！花蓮人受夠了

台美貿易協定白談了？　傅崐萁這樣說

美關稅收入1月暴增超過300%！　退稅風暴醞釀中

美關稅收入1月暴增超過300%！　退稅風暴醞釀中

美國1月關稅收入飆至300億美元，帶動赤字年減逾兩成，但最高法院最快20日公布關稅案裁決，若不利恐衝擊財政、甚至面臨退稅壓力。

台美關稅清單最快明公布　「美牛、汽車零件」爆將開放

台美關稅清單最快明公布　「美牛、汽車零件」爆將開放

川普宣布調降印度對等關稅　25%至18%

川普宣布調降印度對等關稅　25%至18%

台美投資2500億「台積電1000億」算在內！　網大讚

台美投資2500億「台積電1000億」算在內！　網大讚

百億美元國家融資保證　九大行庫將組「國家隊」

百億美元國家融資保證　九大行庫將組「國家隊」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

總愛強詞奪理的三大星座！

快訊／大樂透槓龜　貳獎一注獎落高雄

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

