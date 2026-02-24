川普關稅變局　鄭麗君今早親上火線說明

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國關稅政策急轉彎，行政院深夜宣布，副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮24日上午9時將率6部會開記者會，說明最新情勢與產業衝擊。

美國最高法院20日裁定，《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未授權總統課徵關稅，等於推翻美國總統川普去年推動的全球性加稅措施。不過川普隨即改引用《貿易法》第122條，宣布對全球進口商品先課10%，隨後再調高到15%，政策一夕翻盤，震撼各國。

▲台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

台美協議是否受波及 行政院強調力守既有成果

這波變局讓外界高度關注，台美才簽署的合作投資備忘錄（MOU）與對等貿易協定（ART）會不會被牽動？行政院長卓榮泰日前已表態，將爭取美方調整關稅時，不影響既有文件效力，同時確保232條款下的最惠國待遇不被動搖，並儘速與美方確認後續程序。

政院人士指出，面對美方政策反覆，政府核心原則就是「守住成果、降低衝擊」。尤其台灣產業鏈與美國高度連動，任何稅率變化都牽動出口布局，行政部門已同步進行情境評估與配套盤點。

▲ 鄭麗君第七輪赴美，美東時間2026年2月12日於美國貿易代表署（USTR）合影。由左至右依序為：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、駐美代表處俞大㵢大使、行政院楊珍妮政務委員。（圖／翻攝鄭麗君臉書）

六部會齊聚說明 卓榮泰10時赴立院報告

就在卓榮泰24日上午10時將赴立法院施政報告前，行政院臨時發出採訪通知，上午9時先舉行「關稅最新情勢說明記者會」。由發言人李慧芝主持，副院長鄭麗君與總談判代表、政務委員楊珍妮親自說明。

出席名單幾乎涵蓋經貿核心團隊，包括政務委員兼國發會主委葉俊顯、財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季，以及衛福部長石崇良，全數到位。政院強調，將清楚交代談判進度、衝擊評估與因應方向，讓產業與社會大眾掌握第一手資訊，在變局中穩住腳步。