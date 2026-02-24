「內湖雙姝」互告　不起訴處分

記者黃翊婷／綜合報導

前立委高嘉瑜與國民黨立委李彥秀因「美國房產」議題互告，李彥秀控告高嘉瑜加重誹謗，高則反控李公然侮辱。不過，士林地檢署昨日（23日）針對兩案均做出不起訴處分。

▲高嘉瑜（左）、李彥秀（右）互相控告，結果均獲不起訴。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜、李彥秀）

高嘉瑜曝李彥秀美國房產爭議

高嘉瑜2025年2月間指控李彥秀，2016年剛選上立委就在美國買豪宅，質疑「三代議員錢從哪來」，雙方隔空展開論戰。李彥秀當時發布新聞稿澄清，稱高嘉瑜為「跳梁小丑」，並對高提告加重誹謗；而高嘉瑜也反過來控告李公然侮辱。

互告結果公布

針對這兩案，士林地檢署檢察官調查後認為，高嘉瑜有經過查證才提出質疑，難認主觀上有誹謗的犯意，李彥秀則是針對高的質疑做出回應，並非抽象謾罵，23日均做出不起訴處分。

高嘉瑜：政治信任才是最高標準

對此，高嘉瑜23日在臉書發文，直言法律是最低標準，政治信任才是最高標準，「當家庭未來不在台灣，人民當然有權提出最根本的問題：這樣的人，是否適合代表台灣人民擔任台灣的民意代表？或者反問，大家是否真的需要一戶家人都在海外定居，只留一人在台灣的政治人物代表自己？」

而李彥秀方面則尚未對此做出相關回應。