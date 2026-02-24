「內湖雙姝」互告　不起訴處分

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜、李彥秀互告　均不起訴

記者黃翊婷／綜合報導

前立委高嘉瑜與國民黨立委李彥秀因「美國房產」議題互告，李彥秀控告高嘉瑜加重誹謗，高則反控李公然侮辱。不過，士林地檢署昨日（23日）針對兩案均做出不起訴處分。

高嘉瑜、李彥秀。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜、李彥秀）

▲高嘉瑜（左）、李彥秀（右）互相控告，結果均獲不起訴。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜、李彥秀）

高嘉瑜曝李彥秀美國房產爭議

高嘉瑜2025年2月間指控李彥秀，2016年剛選上立委就在美國買豪宅，質疑「三代議員錢從哪來」，雙方隔空展開論戰。李彥秀當時發布新聞稿澄清，稱高嘉瑜為「跳梁小丑」，並對高提告加重誹謗；而高嘉瑜也反過來控告李公然侮辱。

互告結果公布

針對這兩案，士林地檢署檢察官調查後認為，高嘉瑜有經過查證才提出質疑，難認主觀上有誹謗的犯意，李彥秀則是針對高的質疑做出回應，並非抽象謾罵，23日均做出不起訴處分。

高嘉瑜：政治信任才是最高標準

對此，高嘉瑜23日在臉書發文，直言法律是最低標準，政治信任才是最高標準，「當家庭未來不在台灣，人民當然有權提出最根本的問題：這樣的人，是否適合代表台灣人民擔任台灣的民意代表？或者反問，大家是否真的需要一戶家人都在海外定居，只留一人在台灣的政治人物代表自己？」

而李彥秀方面則尚未對此做出相關回應。

針對李彥秀立委近年來的財產與身分爭議，社會質疑並非空穴來風。2024年開始，高嘉瑜質疑其在中國海南島與美國加州爾灣等地擁有房產，並涉及自住申報與居住身分問題。李彥秀在2025大罷免期間對此提告加重誹謗。今日，士林地檢署認定無積極證據證明誹謗...

高嘉瑜發佈於 2026年2月23日 星期一
【笑容消失術】尷尬！對愛笑狗狗講冷笑話　牠超不給面子笑容秒收回

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

