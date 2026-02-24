《天機試煉場》正妹女巫被罵沒禮貌　參賽者揭真面目

▲《天機試煉場》參賽者盧瑟妃。（圖／翻攝IG／sheknoh，下同）

記者葉國吏／綜合報導

韓國真人通靈實境秀《天機試煉場》掀熱議，Z世代女巫盧瑟妃因神準推理爆紅，卻也被批自大。節目參賽者Lumi親自留言替她緩頰，直說「她不是壞人」。

神準推死因爆紅 態度挨批掀兩極

盧瑟妃在節目中以通靈感應，說出題目死者的死亡時間與失蹤到身亡的過程，表現搶眼，加上外型亮麗，很快在網路上引起討論。不過第四集播出後，其他參賽者質疑她說話方式過於強勢，畫面曝光後，也讓部分觀眾直呼「太自大」、「有點沒禮貌」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有台灣網友在社群發文表示，本來覺得她是「天生強者型」，自信但不驕傲，看到最新一集卻改觀，質疑態度問題。沒想到同場參賽的Lumi現身留言替她說話，強調「她不是壞人，其實很善良」，讓討論再度升溫。

單親媽媽身世曝光 曾控前夫家暴

隨著人氣暴漲，盧瑟妃過往經歷也被起底。她曾參與另一檔綜藝節目《高中生爸媽》，公開自己是單親媽媽。她自述孩子出生後，遭前夫家暴與精神控制，對方甚至否認孩子血緣，提告要求做親子鑑定。

她還透露，前夫謊稱自己患有無精症，拒絕避孕，導致她在非自願情況下懷孕；期間更曾遭受威脅與操控，被迫離家同居。除此之外，她也提到學生時期曾遭校園霸凌，成長歷程並不平順。從節目神準表現到私下爭議言行，再到坎坷身世曝光，盧瑟妃話題不斷。