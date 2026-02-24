　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《天機試煉場》正妹女巫盧瑟妃被罵沒禮貌　參賽者揭真面目

▲▼《天機試煉場》參賽者盧瑟妃。（圖／翻攝IG／sheknoh）

▲《天機試煉場》參賽者盧瑟妃。（圖／翻攝IG／sheknoh，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

韓國真人通靈實境秀《天機試煉場》掀熱議，Z世代女巫盧瑟妃因神準推理爆紅，卻也被批自大。節目參賽者Lumi親自留言替她緩頰，直說「她不是壞人」。

神準推死因爆紅　態度挨批掀兩極
 盧瑟妃在節目中以通靈感應，說出題目死者的死亡時間與失蹤到身亡的過程，表現搶眼，加上外型亮麗，很快在網路上引起討論。不過第四集播出後，其他參賽者質疑她說話方式過於強勢，畫面曝光後，也讓部分觀眾直呼「太自大」、「有點沒禮貌」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《天機試煉場》參賽者盧瑟妃。（圖／翻攝IG／sheknoh）

有台灣網友在社群發文表示，本來覺得她是「天生強者型」，自信但不驕傲，看到最新一集卻改觀，質疑態度問題。沒想到同場參賽的Lumi現身留言替她說話，強調「她不是壞人，其實很善良」，讓討論再度升溫。

單親媽媽身世曝光　曾控前夫家暴
隨著人氣暴漲，盧瑟妃過往經歷也被起底。她曾參與另一檔綜藝節目《高中生爸媽》，公開自己是單親媽媽。她自述孩子出生後，遭前夫家暴與精神控制，對方甚至否認孩子血緣，提告要求做親子鑑定。

她還透露，前夫謊稱自己患有無精症，拒絕避孕，導致她在非自願情況下懷孕；期間更曾遭受威脅與操控，被迫離家同居。除此之外，她也提到學生時期曾遭校園霸凌，成長歷程並不平順。從節目神準表現到私下爭議言行，再到坎坷身世曝光，盧瑟妃話題不斷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮創辦人「遺產聚寶盆」10年漲5倍　張國煒649億入袋
高金素梅涉貪擴大！　張瓊姿餐廳捲入
阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了
川普不認輸！　擬對6關鍵產業新徵「國家安全關稅」
溼答答！　首波春雨要來了
川普違憲台灣危險？　學者：「晶片偷竊論」把台灣推進新一輪風暴
明變天！　連假「雨最大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明起3波鋒面！　雨區擴大時間曝

《天機試煉場》正妹女巫被罵沒禮貌　參賽者揭真面目

遭質疑拒退貨「截IG限動肉搜消費者」　知名服飾業者回應

阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了

溼答答！　首波春雨要來了

元宵節將至「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

元元被「綿掌拍胸」失笑　化妝師讓網友歪樓

明變天！　連假「雨最大」

春節後228連假　周四下午4時起會出現首波南下車潮

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明起3波鋒面！　雨區擴大時間曝

《天機試煉場》正妹女巫被罵沒禮貌　參賽者揭真面目

遭質疑拒退貨「截IG限動肉搜消費者」　知名服飾業者回應

阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了

溼答答！　首波春雨要來了

元宵節將至「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

元元被「綿掌拍胸」失笑　化妝師讓網友歪樓

明變天！　連假「雨最大」

春節後228連假　周四下午4時起會出現首波南下車潮

Matzka妻「小公司拿大標案」　不法金流數百萬

高金素梅「鍊金術」揭穿！　陳耀訓哥哥列被告

大毒梟遭擊斃引報復！　墨西哥國家衛隊至少25人遇襲亡

英男飛美國大掃貨！買「10顆硬碟」送紐約5天4夜　驚人價差曝光

《惡靈古堡9》上市前劇情外流　官方罕見發文呼籲：請不要這樣

密宗灌頂變性騷！　佛大碩生被仁波切狂摸下體：在吸收穢氣

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

川普關稅被推翻　學者示警「對台灣壓力未減輕」

秘魯軍用直升機救災任務墜毀　15人全數罹難

高金3大罪涉貪超過800萬　防火牆將崩塌

【媽媽淑芬生氣】貓咪上廁所不埋屎...被碎唸一臉委屈

生活熱門新聞

明變天！　連假「雨最大」

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

溼答答！　首波春雨要來了

快訊／今彩539狂開5注　獎落4縣市

做保全後悔「過年上班沒雙倍、沒年終」

3波全台有雨！　連假起變天

阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了

館長下跪！求讓486先生捐3億元

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

元元被「綿掌拍胸」失笑　化妝師讓網友歪樓

台派咖啡店遭出征「被洗1星負評」！老闆高EQ回應

《天機試煉場》正妹女巫被罵沒禮貌　參賽者揭真面目

更多熱門

相關新聞

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

南韓人氣綜藝《天機試煉場》開播以來話題滿滿，其中一位「神準巫女」盧瑟妃沒有用任何道具，就算到一名登山者失足墜亡的死因，令全場震撼不已。隨著節目播出，她的背景也被挖出，沒想到，3年前竟參加過節目《高中生爸媽3》（고딩엄빠3），揭開悲慘童年，因家暴逃家，卻遇上神棍，19歲遭強迫懷孕誕下一女。

關鍵字：

盧瑟妃

讀者迴響

熱門新聞

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

總愛強詞奪理的三大星座！

快訊／大樂透槓龜　貳獎一注獎落高雄

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面