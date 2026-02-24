阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了

▲阿翰踢館「愛到無命不知驚」網友驚呆，驚呼根本是YT界的王識賢。（圖／翻攝YouTube／超級紅人榜，下同）

記者葉國吏／綜合報導

YouTuber阿翰首度站上《超級紅人榜》獻唱王識賢〈愛到無命不知驚〉，一開口驚豔全場，影片在Threads吸引超過67萬人次觀看，網友狂讚「YT界的王識賢」。

以模仿與生活短片爆紅的阿翰，這回真的「豁出去」。他受邀參加歌唱節目《超級紅人榜》過年特輯「跨界高手踢館賽3.0」，不再搞笑、不演角色，而是拿起麥克風正面對決，交出人生第一場電視歌唱秀。

為阿公阿嬤圓夢 挑戰王識賢經典神曲

阿翰坦言，會點頭答應最大的原因其實很單純，「這是阿公阿嬤最愛看的節目，一接到邀請就想說一定要來。」帶著長輩的期待，他選唱愛到無命不知驚，原唱是台語天王王識賢，難度與情感厚度都不低。

沒想到他一開口，道地台語咬字加上沉穩嗓音，瞬間抓住全場耳朵。深情詮釋顛覆外界對他「只會模仿」的印象，現場評審與觀眾頻頻點頭，氣氛被推到高點。

曹雅雯也驚呆 網友狂刷：怎麼這麼強

坐在台下的金曲歌后曹雅雯聽完直呼：「我都不知道你這麼會唱歌，你真的不能再當歌手，不然大家都被你打敗！」一句話讓全場笑翻，也替表演蓋章認證。

節目片段在社群平台Threads迅速發酵，短時間吸引超過67萬人次觀看。不少網友留言「怎麼這麼有才華」、「我阿嬤看了也說很厲害」、「根本YT界的王識賢」，討論熱度持續延燒。

從模仿王到唱將 32歲創作者再突破

現年32歲的阿翰，本名曾文翰，來自花蓮，2017年開始經營YouTube頻道，目前累積94.7萬人次訂閱。他擅長觀察生活細節，塑造出「阮月嬌」、「房東阿姨」、「九天玄女」、「算命阿姨」等角色，成為網路熱門迷因製造機。