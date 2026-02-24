台積電工程師被撞成植物人　判賠4480萬

▲台積電。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

新竹寶山貨車跨越雙黃線釀禍，台積電施姓工程師遭撞成植物人，家屬求償9088萬元。法院認定司機過失重大，判他與雇主連帶賠償4480萬元，刑事部分改判9個月確定。

這起事故發生在2020年7月6日晚上7點半，新竹縣寶山鄉雙豐路上。張姓男子受僱駕駛大貨車運送活雞，卻違規左轉，直接跨越分向限制線，斜切到對向車道外側。當時在台積電任職的施姓工程師正騎機車行經該處，根本來不及反應，當場撞上。

貨車違規橫越車道 法官認定過失重大

法官調查指出，張男跨越雙黃線前，其實已能看到對向有機車開著大燈直行而來，但仍執意轉向，龐大車身幾乎佔滿整個對向車道，形成明顯障礙。施男閃避空間被完全壓縮，只能硬碰硬，事故因此發生。

▲台積電。（示意圖／資料照）

撞擊後，施男頭部與臉部多處骨折，雖緊急手術搶命，但最終癱瘓臥床，意識長期不清，成為植物人，只能靠氣切管與鼻胃管維生，生活起居全仰賴專人照料。法院認為，張男無視標線與他人安全，造成後果極為嚴重。

刑度提高確定 民事求償金額曝光

刑事部分，一審依過失致重傷罪，考量自首減刑判7個月。不過檢方認為量刑過輕提起上訴，高院審理後改判9個月徒刑，全案定讞。

至於民事求償，家屬原先提出9088萬元請求。法官逐項核算，包括醫療費120萬元、看護費846萬元、工作損失3074萬元，以及精神慰撫金200萬元，另加生活必要支出與家屬相關損害，可上訴。