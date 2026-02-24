　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台積電工程師被撞成植物人　判賠4480萬

▲▼台積電LOGO,台積電外觀,半導體晶片製造,半導體產業。（圖／記者李毓康攝）

▲台積電。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

新竹寶山貨車跨越雙黃線釀禍，台積電施姓工程師遭撞成植物人，家屬求償9088萬元。法院認定司機過失重大，判他與雇主連帶賠償4480萬元，刑事部分改判9個月確定。

這起事故發生在2020年7月6日晚上7點半，新竹縣寶山鄉雙豐路上。張姓男子受僱駕駛大貨車運送活雞，卻違規左轉，直接跨越分向限制線，斜切到對向車道外側。當時在台積電任職的施姓工程師正騎機車行經該處，根本來不及反應，當場撞上。

貨車違規橫越車道　法官認定過失重大
法官調查指出，張男跨越雙黃線前，其實已能看到對向有機車開著大燈直行而來，但仍執意轉向，龐大車身幾乎佔滿整個對向車道，形成明顯障礙。施男閃避空間被完全壓縮，只能硬碰硬，事故因此發生。

▲台積電。（示意圖／資料照）

撞擊後，施男頭部與臉部多處骨折，雖緊急手術搶命，但最終癱瘓臥床，意識長期不清，成為植物人，只能靠氣切管與鼻胃管維生，生活起居全仰賴專人照料。法院認為，張男無視標線與他人安全，造成後果極為嚴重。

刑度提高確定　民事求償金額曝光
刑事部分，一審依過失致重傷罪，考量自首減刑判7個月。不過檢方認為量刑過輕提起上訴，高院審理後改判9個月徒刑，全案定讞。

至於民事求償，家屬原先提出9088萬元請求。法官逐項核算，包括醫療費120萬元、看護費846萬元、工作損失3074萬元，以及精神慰撫金200萬元，另加生活必要支出與家屬相關損害，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮創辦人「遺產聚寶盆」10年漲5倍　張國煒649億入袋
高金素梅涉貪擴大！　張瓊姿餐廳捲入
阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了
川普不認輸！　擬對6關鍵產業新徵「國家安全關稅」
溼答答！　首波春雨要來了
川普違憲台灣危險？　學者：「晶片偷竊論」把台灣推進新一輪風暴
明變天！　連假「雨最大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高金素梅「鍊金術」揭穿！　陳耀訓哥哥列被告

密宗灌頂變性騷！　佛大碩生被仁波切狂摸下體：在吸收穢氣

高金3大罪涉貪超過800萬　防火牆將崩塌

高金素梅涉貪擴大！　張瓊姿餐廳捲入

前社工：「剴剴惡保母」演得很真　欺騙所有人

台積電工程師被撞成植物人　判賠4480萬

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報兒虐：都屬安全網

快訊／台南新營驚悚家暴！男持刀刺小舅子毆妻再自殘　3人送醫

基隆攔車北市動手！持刀狠踹運將劫財奪車　2惡煞遭收押

桃園長照悲劇...87歲老父將身障兒「推溪中棄屍」　檢方3萬交保

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

高金素梅「鍊金術」揭穿！　陳耀訓哥哥列被告

密宗灌頂變性騷！　佛大碩生被仁波切狂摸下體：在吸收穢氣

高金3大罪涉貪超過800萬　防火牆將崩塌

高金素梅涉貪擴大！　張瓊姿餐廳捲入

前社工：「剴剴惡保母」演得很真　欺騙所有人

台積電工程師被撞成植物人　判賠4480萬

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報兒虐：都屬安全網

快訊／台南新營驚悚家暴！男持刀刺小舅子毆妻再自殘　3人送醫

基隆攔車北市動手！持刀狠踹運將劫財奪車　2惡煞遭收押

桃園長照悲劇...87歲老父將身障兒「推溪中棄屍」　檢方3萬交保

高金素梅「鍊金術」揭穿！　陳耀訓哥哥列被告

大毒梟遭擊斃引報復！　墨西哥國家衛隊至少25人遇襲亡

英男飛美國大掃貨！買「10顆硬碟」送紐約5天4夜　驚人價差曝光

《惡靈古堡9》上市前劇情外流　官方罕見發文呼籲：請不要這樣

密宗灌頂變性騷！　佛大碩生被仁波切狂摸下體：在吸收穢氣

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

川普關稅被推翻　學者示警「對台灣壓力未減輕」

秘魯軍用直升機救災任務墜毀　15人全數罹難

高金3大罪涉貪超過800萬　防火牆將崩塌

好多男生中了！　醫揭「3個女生不懂行為」

【孤兒小猴遭拖拽】Panchi尖叫奔向玩偶　保育員暖心解釋❤

社會熱門新聞

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

台積電工程師被撞成植物人　判賠4480萬

2高工生鞭炮塞青蛙嘴巴引爆　拍片PO網想當網紅惹眾怒

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

87歲老父將身障兒推入溪中　檢方3萬交保

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

即／松山線傳威脅訊息　大批警力進駐查證中

即／台南新營驚悚家暴！男揮刀攻擊家人釀3傷

「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

高金素梅涉貪擴大！　張瓊姿餐廳捲入

2惡煞持刀劫計程車　士檢聲押獲准

更多熱門

相關新聞

謝金河：鄉公所公務員存數百張台積電

謝金河：鄉公所公務員存數百張台積電

知名財經評論人謝金河指出，每到過年，街頭巷尾都充滿「恭喜發財」的賀歲氛圍，但今年有趣的是，許多民眾談論的話題已經不只是紅包，而是台積電股票。台積電已成為民間藏富的重要象徵。

再探台美投資貿易談判

再探台美投資貿易談判

台股馬年紅盤日爆9020億量史上第3大　外資小買83億元

台股馬年紅盤日爆9020億量史上第3大　外資小買83億元

快訊／台股34K來了！盤中大漲440點　台積電平天價

快訊／台股34K來了！盤中大漲440點　台積電平天價

關稅亂流免驚！一表看美股帶旺台廠　台積電、記憶體族群都入列

關稅亂流免驚！一表看美股帶旺台廠　台積電、記憶體族群都入列

關鍵字：

台積電

讀者迴響

熱門新聞

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

總愛強詞奪理的三大星座！

快訊／大樂透槓龜　貳獎一注獎落高雄

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面