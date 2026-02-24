林昶佐再登芬蘭大報　強調「台灣不苟活求生」：願成民主夥伴後盾

▲駐芬蘭代表林昶佐。（圖／翻攝Maaseudun Tulevaisuus）

記者葉國吏／綜合報導

駐芬蘭代表林昶佐日前赴土爾庫市演講，獲芬蘭三大報之一農村未來報以半版規格刊登專訪，強調台灣不以苟活求生、願成為民主夥伴可靠後盾。

林昶佐此行受邀前往土爾庫（Turku）發表演說，隨後接受《農村未來報》（Maaseudun Tulevaisuus）專訪，18日與23日紙本各以半版呈現，線上另刊出3篇延伸報導。該報發行量達16萬份，是芬蘭產業與經貿政策的重要媒體，能見度相當高。

▲駐芬蘭代表林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



主流媒體連番報導 台芬經貿數字亮眼

事實上，林昶佐近來頻頻登上芬蘭主流版面，包括赫爾辛基日報、中芬蘭報與晚報，聲量持續擴大。這次專訪則更深入觸及雙邊合作現況與前景。

報導指出，2025年台芬雙邊貿易額約13億5000萬歐元，折合新台幣約500億元，較前一年成長近3倍；同年赴芬台灣旅客突破5萬3000人次，年增幅高達172%。台灣去年經濟成長率達8.6%，已成芬蘭第5大亞洲貿易夥伴。

▲駐芬蘭代表林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

點名量子科技 半導體成戰略關鍵

談到未來布局，林昶佐特別提到量子科技合作潛力，並點名芬蘭量子電腦公司IQM。此外，芬蘭輸台產品涵蓋牛奶、麵粉與酒類，隨著台灣高齡化加速，優質食品與乳製品市場仍有成長空間。

至於全球關注的半導體議題，他直言台灣是最先進晶片的主要生產基地，歐美經濟體與軍備系統高度仰賴台積電製造的晶片。晶片出口不僅撐起台灣經濟，也左右全球科技供應鏈走勢。他強調，台灣的戰略價值並非從晶片才開始，早已是東亞貿易與供應鏈的重要節點。

值得一提的是，專訪也著墨他身兼重金屬樂團閃靈主唱的背景。該團曾與Amorphis、Nightwish及Korpiklaani同台，被形容為「亞洲版黑色安息日」。林昶佐也在訪談中提到，面對中國長期軍事與資訊壓力，台灣社會早已培養出穩定與韌性，「我們學會不輕易恐慌」，並強調台灣願成為民主夥伴可靠後盾，印太和平穩定對各方都有利。