元元被「綿掌拍胸」失笑　化妝師讓網友歪樓

▲元元。（圖／翻攝臉書／元元，下同）

記者葉國吏／綜合報導

30歲女星元元（吳婕安）甜美外型與火辣身材圈粉無數。她近日分享一段化妝側拍，原本只是記錄工作花絮，沒想到因化妝師的動作與造型，引發網友熱烈討論，意外再度掀起話題。

影片中，元元身穿黑色平口上衣，頭上綁著大蝴蝶結，看起來甜中帶辣。化妝師站在一旁，一邊撥開她頸邊髮絲，一邊替胸前妝感補亮粉，元元忍不住笑場，兩人互動自然輕鬆，她還幽默寫下：「是在幫我打亮還是？？？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

化妝花絮曝光 動作親近引網友歪樓

畫面曝光後，不少人第一時間把注意力放在化妝師身上，因對方留著俐落短髮、穿著貼身上衣，整體風格偏中性，加上補妝時距離相當近，讓留言區瞬間歪樓。

有人笑稱「這工作太幸福了」、「還缺人嗎我可以報名」，甚至還出現「是不是在吃豆腐」的玩笑話，氣氛一度變得相當熱鬧，討論焦點完全偏離原本的化妝內容。

眼尖網友看出端倪 無罩造型成新話題

隨著討論延燒，也有細心網友注意到，化妝師身形曲線明顯，卻似乎沒穿內衣，才恍然大悟對方其實是女性，「原來是女生，剛剛還以為是帥T」。

不少人隨即轉為理性留言，認為穿不穿內衣是個人選擇，只要自己舒服就好，「真的沒必要放大檢視」、「尊重專業也尊重穿衣自由」。