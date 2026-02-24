　
    • 　
>
國際

美軍空襲「加勒比海」運毒船3死　影片曝光

▲▼美軍又空襲涉嫌運毒船　擊斃3人。（圖／翻攝X／U.S. Southern Command）

▲美軍空襲涉嫌運毒船，擊斃3人。（圖／翻攝X／U.S. Southern Command）

記者葉國吏／綜合報導

美國軍方今天宣布，對加勒比海一艘涉嫌運毒的船隻展開空襲行動，造成3名男子死亡。這次行動源於美方認定船上涉及毒品販運活動，軍方強調過程中美軍人員毫髮無傷。不過，這類打擊行動在當地引發是否誤殺平民的爭議。

美國南方司令部（U.S. Southern Command）稍早在社群平台X上貼文，確認這艘船涉及毒品走私。聲明中指出，船上3名男子被描述為「毒品恐怖分子」並在行動中被擊斃。美軍也表示，這次行動完全沒有己方人員受傷。

據「國會山莊報」（The Hill）和路透社（Reuters）報導，自去年9月2日開始，美軍已在加勒比海及東太平洋地區執行至少44次空中打擊，聲稱擊斃多達150名所謂的「毒品恐怖分子」。這些任務大多與打擊跨國毒品走私網絡有關。

不過，法新社（AFP）引述罹難者所屬國政府及家屬表示，罹難者中有相當一部分其實是無辜平民，包括不少當地漁民。儘管美國總統川普（Donald Trump）政府堅稱打擊毒販是維護地區安全，但相關行動是否誤殺平民，仍引發外界質疑。





※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]



