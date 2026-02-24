遭質疑拒退貨「截IG限動肉搜消費者」　知名服飾業者回應

記者黃翊婷／綜合報導

一名消費者日前在台中三井Outlet的知名品牌服飾「國家地理服飾」購入一件外套，因吊牌毀損想退貨，沒想到事後收到的客服信件竟附上「IG限動截圖」，讓消費者覺得遭到肉搜。對此，品牌方回應，店員是出於關心才會追蹤消費者的後續消息，但處理方式確實不夠好，未來會持續與消費者溝通，並提供多種換貨方案。

▲「國家地理服飾」業者回應消費者控訴，但風波仍未平息。（圖／翻攝自國家地理服飾網站）

一名消費者日前在網路社群平台發文，表示在台中三井Outlet的「國家地理服飾」花費1.2萬元購買外套，因吊牌毀損想退貨，業者卻說只能換貨，無奈著急出國，只能先穿，也不打算退了，沒想到事後收到的客服信件中，業者竟截圖自己的IG限動，因而質疑遭到業者肉搜，忍不住直呼這樣很變態。

文章公開之後，立刻掀起網友們關注，還有部分網友跑到品牌方的社群平台留言要求說明，「為什麼要肉搜客戶」、「坐等被炎上」、「雖然我不是台灣人，但也對事件感到寒心」。不過，也有網友質疑，這次事件可能是代理商出包。

根據《民視新聞網》報導，國家地理服飾回應，收到消費者反映後已在第一時間積極處理，只是因為聯繫遲遲未獲得回覆，店員出於關心才會追蹤後續消息，確實處理得不夠好，未來會持續與消費者溝通，並提供多種換貨方案。

然而，對於業者的說法，該名消費者強調未要求任何補償，而且業者回應的部分內容與事實不符，讓人感到心寒。大多數網友也都覺得業者公關處理不佳，相關風波仍未平息。