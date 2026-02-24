溼答答！　首波春雨要來了

▲首波春雨報到。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩表示，首波「春雨」報到！由今晨歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，周四至下周三之間，就有類似春雨肇生的訊號出現，接續華南雲雨帶及中低層短波槽移入，帶來較為連續且顯著的降雨。

即將進入3月春天

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，從氣象學特徵來看，每年的2月至4月屬於季節轉換的降雨型態，通常介於冬季的東北季風與夏季的梅雨之間。

林得恩說，春雨的形成機制，多來自春天鋒面活動開始頻繁，或是南方暖濕氣流北上，冷暖空氣交會的不穩定雨帶，以及中低層槽線雲系通過。

▼春天天氣多變化。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

林得恩解釋，春雨與梅雨最大不同處，在於春雨的鋒面移動速度較快，降雨屬間歇性、不連續的特徵，雨勢也不若梅雨這麼集中且猛烈，降雨以小雨到中雨為主，偶有短時的較大雨勢。

林得恩指出，春雨對我們的影響，除可適時補充水資源，為乾季末期提供關鍵補水，有助於水庫、土壤含水量回升，對南部與中部尤為重要；另一方面，由於春雨挹注，促進春耕、插秧安排，降低灌溉壓力，有利農業生長。

首波春雨周四到

林得恩表示，但也會因連續陰雨，日照不足，晾曬不易，影響生活起居；另一方面，春雨影響階段，鋒面前後溫差大，天氣氣溫忽冷忽熱，也容易引發感冒、呼吸道不適等疾病，對長者與慢性病族群風險相對較高。

林得恩說，由今晨歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，周四至下周三之間，就有類似春雨肇生的訊號出現，接續華南雲雨帶及中低層短波槽移入，帶來較為連續且顯著的降雨現象，團隊賡續追蹤監測。