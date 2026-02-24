珠寶界震撼彈！「3563克拉」巨型紫星彩寶被挖出　身價飆126億

▲斯里蘭卡挖出一顆重達3563克拉、極罕見的「紫星青金石（Purple Star Sapphire）」。（圖／達志影像／美聯社）



文／鏡週刊

寶石之國斯里蘭卡（Sri Lanka）再度傳出令人咋舌的發現！一顆重達3,563克拉的極罕見「紫星青金石（Purple Star Sapphire）」日前正式亮相。這顆被命名為「淨土之星（Star of Pure Land）」的巨寶，被認為是目前世界上已知最大的天然紫色星光藍寶石，專家估計其市場價值高達3億至4億美元（約新台幣94億至126億元），身價甚至超越許多傳奇鑽石。

「六道星芒」完美顯現！專家讚：前所未見的極品



根據《每日郵報》報導，這顆寶石最引人注目的特徵在於其獨特的「星光現象（Asterism）」。寶石學顧問阿瑪拉辛格（Ashan Amarasinghe）指出，「淨土之星」擁有非常清晰且完美的六道星芒，這在同類寶石中極為罕見。

深藏不露2年！「寶石城」礦坑挖出世界奇珍

所謂的星光現象，是因寶石內部含有細小的針狀金紅石包裹體，在光線照射下呈現出如星光閃爍的光效。阿瑪拉辛格強調：「在這麼大的體積下，星芒還能如此明亮、銳利且居中，這讓它在所有已知的寶石中脫穎而出。」

據了解，「淨土之星」是在2023年於斯里蘭卡著名的寶石產地——拉特納普勒（Rathnapura，意為寶石之城）的一處礦坑中被挖掘出來。有趣的是，擁有這顆寶石的神祕團隊表示，當初它是與一批原石一起被買下的，直到2年後，主人才驚覺這顆石頭非同小可，經過兩家專業實驗室認證後，才揭開其驚世身分。為了安全起見，目前擁有者的身分仍保持高度保密。

身價超越頂級粉鑽！恐刷新全球寶石價值紀錄



若國際估價師給出的4億美元估價屬實，「淨土之星」將成為史上最昂貴的寶石之一。對比過往的紀錄，2016年拍出的14.62克拉藍鑽「奧本海默之藍」成交價約5,750萬美元；2022年11.15克拉的「威廉森粉紅之星」則約5,770萬美元。

珠寶專家分析，寶石的價值除了美觀，更在於其「唯一性」與「歷史感」。這顆巨型紫星寶石憑藉其罕見的顏色與驚人的克拉數，已跳脫一般珠寶的價格框架，進入了「無價之寶」的收藏等級。



