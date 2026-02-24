　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／關稅變局恐衝擊產業　鄭麗君親上火線說明最新情勢

記者陳家祥／台北報導

美國最高法院20日裁定，美國總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的對等關稅措施違法；而川普則援引1974年《貿易法》第122條，宣布對全球加徵15%關稅。面對國際局勢再出現重大變化，主責談判的行政院副院長鄭麗君，今（24日）上午將召開「關稅最新情勢說明記者會」，說明台灣對於關稅變局的應對處置作為。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

行政院23日晚間宣布，今上午9點將舉行「關稅最新情勢說明記者會」，由發言人李慧芝主持，副院長鄭麗君、政委兼經貿辦總談判代表楊珍妮、政委兼國發會主委葉俊顯、財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季、衛福部長石崇良都將出席。

針對美國聯邦最高法院裁定川普對等關稅違法、川普援引《貿易法》開徵15%關稅，鄭麗君21日透過臉書表示，歷經過去10個月，我方經由談判已取得多項優惠待遇；面對美國最高法院的判決結果，我國政府的態度非常清楚，那就是無論美國關稅政策如何變動，為產業確保最佳待遇，維繫國家競爭優勢，仍是我們唯一的目標。

鄭麗君指出，對於已簽署的「對等貿易協定」之後續，我方團隊會審慎評估，與美國政府保持密切聯繫溝通，一切以確保國家及產業最大利益為目標，並適時向國人說明。

此外，鄭麗君提到，2024年占我國輸美金額76%的項目、屬於適用232條款已調查或正在調查中的範圍，對我國經濟發展至關重要。歷經前階段的談判，台美已洽簽「台美投資合作MOU」，談判團隊已經達成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，不受此次美國最高法院判決影響，預期將具體助益於降低相關產業衝擊，並減緩未來可能的半導體及其衍生品相關關稅對高科技產業供應鏈帶來的不確定性。

