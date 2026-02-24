強化七股工業防火韌性　南消三大隊實地踏勘工廠動線

▲南消第三大隊前往七股工廠實地踏勘，強化工業區防火韌性。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



七股區為台南重要產業聚落，工廠防火安全備受關注。為提升偏鄉工業區火災應變能力，台南市消防局第三大隊23日前往轄內「宥力翔股份有限公司」進行消防搶救實地踏勘，強化第一線救災人員對廠區動線與潛在風險的掌握度，提前部署搶救策略。



宥力翔公司為2層樓建物，主要生產及組裝家用電扇，廠內存放大量紙箱與保麗龍等包裝材料，屬高火載量場所。一旦發生火警，易迅速產生高溫與濃煙，增加搶救困難度。



此次踏勘重點聚焦於廠內「垂直與水平動線」規劃。消防人員逐一查核3座室內樓梯及1座貨梯，評估火場中可能形成的煙囪效應與延燒路徑。若火勢自1樓組裝線蔓延至2樓儲放區，將透過室內梯佈線與排煙策略，阻絕火煙向上擴散，並確保員工逃生動線暢通。



消防局第三大隊大隊長鄭誌峰指出，救災就是與時間賽跑，對建築物越熟悉，勝算越高。該廠隔間多、生產線緊湊，加上火載量大，對救災人員體力與判斷都是考驗。透過實地踏勘，讓同仁在腦中建立「搶救地圖」，抵達現場即可迅速判斷部署。



消防局長楊宗林表示，工廠救災不能只停留在兵棋推演，更要實地走訪、實際觀察。唯有讓同仁熟悉動線與危險點，才能在最短時間內做出正確決策，兼顧市民財產與消防人員自身安全。



市長黃偉哲也強調，台南不僅是文化古都，更是製造業重鎮。每一家深耕地方的工廠，都是城市經濟的重要基石。市府除了強化消防量能，也要建構企業安心投資、員工平安回家的安全環境，打造真正具備防災韌性的城市。從紙箱、保麗龍到樓梯與貨梯，每一條動線都可能左右火場成敗。提前踏勘，不只是例行公事，而是為下一次可能的危機，爭取多一秒的關鍵時間。