世界最強男人私下真面目！New Balance聯手大谷翔平引領新風潮！潮人必學二刀流質感穿搭

球場外的獨角獸，大球場外的反差：大谷極簡私服學

2026年全球棒球熱度持續升溫，全球棒球的焦點再次匯聚在身為看板人物的大谷翔平身上。當世界正屏息看著這位四度奪得大聯盟MVP的巨星如何再次帶領球隊改寫賽事篇章時，New Balance也再度攜手大谷翔平共同設計新一代的Ohtani Signature Collection，帶領大眾解構他在紅土之外的真實面貌。

離開充滿張力的賽場，大谷翔平展現出令人驚豔的「魅力斷層」：不同於場上的極致爆發，私下的他流露極簡美學。從每次進場都能發現他不靠浮誇符號撐場，而是將存在感藏進乾淨的線條與細節層次中。這種「場上炸裂、場下收斂」的強烈反差，正是New Balance共同推出該系列的核心靈魂——不只是提供「球星同款」，更是將大谷那份「不費力的精準」轉化為穿搭提案，融入你每天走過的通勤與移動場景中。

從紅土到城市：大谷式「二刀流」穿搭公式全解密

大谷那份不張揚的高級感，核心就藏在他那套能橫跨場內外的「二刀流」美學裡。New Balance Ohtani Signature Collection不只推出場上使用的運動服飾系列，更透過日常生活系列將大谷式的「精準」實體化的風格裝束，讓你在賽場的緊繃與城市的從容之間，自然地完成身分切換。

在這套涵蓋了從專業競技到都會休閒的系列中，當日常進入高強度的挑戰場景時，如藍色無袖連帽背心等機能裝備提供了極佳的動能支撐，俐落的剪裁確保了雙臂活動不受限，幫助你瞬間進入大谷式的專注模式。而當步調放慢回歸日常，系列中豐富的Lifestyle單品則給予了更多穿搭彈性；例如淺灰色運動外套，無需繁瑣裝飾，僅憑一致配色與乾淨線條，結合大谷翔平的專屬Logo，就能在街頭漫步或日常通勤中展現不費力的從容質感。

無論是針對高強度運動設計的專業服飾，還是適合日常穿搭的設計單品，整個系列都透過精緻的專屬刺繡標誌與注重細節的剪裁，將大谷的自律美學與New Balance的百年底蘊緊緊相扣。這不只是球星聯名，而是一套為「二刀流生活」而生，讓你在忙碌的城市移動中，隨時都能找到最精準的自我表達。

男神同款真的好搭！啦啦隊女神、潮流創作者姊弟共同示範：把「大谷系列」穿成街頭最有質感的日常範本

當大谷系列從形象照走進真實的城市街頭，這種「場域切換」的魅力在潮流創作者「各務孝太」與其姐姐啦啦隊女神「各務禮美奈」身上，有了更具生活感的解答。

當鏡頭轉向午後悠閒的城市街道，身為活力啦啦隊員的各務禮美奈以NB大谷系列中極具質感的棕色大谷教練外套為主角，隨性內搭淺藍襯衫與深色牛仔褲。完美平衡俐落感與甜美氣質，疊加大谷專屬深藍棒球帽成了展現個性的造型語氣。腳下的New Balance粉紅204L則巧妙平衡了工裝外套的硬朗感，薄底且修長的輪廓帶出一抹輕盈的質感，讓這套造型無論是手握咖啡享受愜意ME TIME，或是週末在街頭散步，都能展現出「不費力就很帥」的日常高級感。

而對於時常需要快速掌握生活節奏的都會男子，潮流創作者各務孝太則演繹了另一種更具專注力的穿搭高度。他選擇讓棕色教練外套一路延伸，搭配成套同卡其長褲內搭簡單的純白T-shirt維持乾淨視覺。這種Set-up的穿搭邏輯，省去了多餘的搭配煩惱，卻在一致的棕色調中透出一股隨時準備出發的律動感。腳上的棕色2010鞋款則與全身大地色系呼應，在乾淨俐落的線條中，帶出如同大谷在場上熱身時那種沉穩卻蓄勢待發的氣場，穿梭城市街道和河濱路旁都輕鬆自在，在人群中展現出與眾不同的質感實力。

即刻穿上大谷靈魂！限量系列開賣，加碼抽東京巨蛋世界級賽事現場門票！

在大谷翔平的世界裡，真正的強大來自於紅土與城市間的精準切換。New Balance Ohtani Signature Collection正是為了這種「二刀流」生活而生，全系列已於指定門市限量上市。這套裝備不只是大谷職人美學的縮影，更是跟隨KOL一起「熱血就緒」的風格解答！

而現在於NB門市消費滿額，更有機會抽取3/6東京巨蛋世界級關鍵賽事現場門票！在賽事引爆前，先讓自己的裝束與大谷的自律美學精準對齊，準備親眼見證這場二刀流奇蹟，詳情參考：https://maac.io/5xGmN

除了穿上極簡戰袍，New Balance更在2/25-3/18期間聯手SPORTS NATION運動餐廳遠東GARDEN CITY大巨蛋店打造專屬NB應援主場，不只有一同應援的熱血氛圍，更有NB粉絲獨家優惠！

