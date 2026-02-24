機車格「白線內畫黃線」！她納悶不解　內行人解答：是金錢顏色

▲民眾見到白線裡黃線的停車格覺得新奇。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

圖文／CTWANT

台灣地狹人稠，市區停車空間有限，政府近年持續於道路兩側規畫停車格，供機車與汽車使用。近日有女網友發現，部分機車停車格在白線範圍內，另畫上一圈黃線，對此感到疑惑，將照片分享到臉書社團路上觀察學院詢問用途，貼文曝光後引發熱烈討論。

從照片可見，一處機車停車格內停放電動機車，原本白色框線內側另有黃色線條圍繞，形成「白線包黃線」的標示方式。原發文者表示，過去未曾留意這類畫法，不解為何在機車格內還要再加畫黃線，因而上網求解。

貼文引來不少網友留言，有人以戲謔方式回應：「那是金錢的顏色」、「蛋黃區的意思」、「蛋白包住蛋黃，不就是蛋嗎」、「剛好白色油漆用完，改用黃色補上」。也有人猜測是否為外送暫停區，或僅能短暫停放，不能久停。

不過，也有多名網友提供較為一致的說法，指出該標線代表收費停車格。留言提到，「有黃線就是要收費」、「沒有畫黃線的才是免費」、「雙北越來越多這種標示」。另有人指出，此類標示最早由台北市自行規畫，之後新北市跟進，由於屬地方政府自行設計，並未納入駕照考試範圍，因此部分民眾對此並不熟悉。

