生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機車格「白線內畫黃線」！她納悶不解　內行人解答：是金錢顏色

民眾見到白線裡黃線的停車格覺得新奇。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲民眾見到白線裡黃線的停車格覺得新奇。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

圖文／CTWANT

台灣地狹人稠，市區停車空間有限，政府近年持續於道路兩側規畫停車格，供機車與汽車使用。近日有女網友發現，部分機車停車格在白線範圍內，另畫上一圈黃線，對此感到疑惑，將照片分享到臉書社團路上觀察學院詢問用途，貼文曝光後引發熱烈討論。

從照片可見，一處機車停車格內停放電動機車，原本白色框線內側另有黃色線條圍繞，形成「白線包黃線」的標示方式。原發文者表示，過去未曾留意這類畫法，不解為何在機車格內還要再加畫黃線，因而上網求解。

貼文引來不少網友留言，有人以戲謔方式回應：「那是金錢的顏色」、「蛋黃區的意思」、「蛋白包住蛋黃，不就是蛋嗎」、「剛好白色油漆用完，改用黃色補上」。也有人猜測是否為外送暫停區，或僅能短暫停放，不能久停。

不過，也有多名網友提供較為一致的說法，指出該標線代表收費停車格。留言提到，「有黃線就是要收費」、「沒有畫黃線的才是免費」、「雙北越來越多這種標示」。另有人指出，此類標示最早由台北市自行規畫，之後新北市跟進，由於屬地方政府自行設計，並未納入駕照考試範圍，因此部分民眾對此並不熟悉。

親戚送孩進私校！他嘆「公立國中只剩窮人、8＋9」

親戚送孩進私校！他嘆「公立國中只剩窮人、8＋9」

古時候有「孟母三遷」，強調孩子成長環境對學習的重要性，如今也有家長為了求學氛圍與安全考量，選擇讓孩子報考私立國中而非就讀公立。一名網友在網路論壇PTT發文指出，親戚的孩子今年將升國中，家人因擔心公立國中可能遇到「家庭狀況較複雜」或所謂「8＋9」學生，決定改走私校路線，該網友聽完後直呼傻眼，並拋出疑問「公立國中只剩窮人跟8＋9了嗎？」引發兩派討論。

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

搭訕病友賣「神藥」！她狠削5倍價：吃了跌倒都沒事

搭訕病友賣「神藥」！她狠削5倍價：吃了跌倒都沒事

說好買小車！男友試車「一見黑絲」秒變休旅...她氣炸

說好買小車！男友試車「一見黑絲」秒變休旅...她氣炸

國立畢開35K被嗆「公司不是做慈善」　網喊快逃

國立畢開35K被嗆「公司不是做慈善」　網喊快逃

