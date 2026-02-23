　
國際

三寶媽聖誕採買後離家未歸！24年後現身　子女心情五味雜陳

三寶媽聖誕採買後離家未歸！24年後現身　子女心情五味雜陳

▲史密斯在失蹤前的照片。她於2001年12月外出後失聯，時隔約24年後被尋獲。（圖／翻攝臉書，Bring Michele Hundley Smith Home）

圖文／CTWANT

美國北卡羅來納州一名育有3名子女的母親，在2001年12月外出購買聖誕禮物後離奇失蹤。案件多年來毫無進展，直到近日警方接獲線報，證實她仍然在世，並已在外展開新生活，消息傳出後震驚家屬。

根據《紐約郵報》報導，羅金厄姆縣警長辦公室（Rockingham County Sheriff’s Office）指出，這名女子為蜜雪兒林韓德利．史密斯（Michele Lyn Hundley Smith）。她於2001年12月從位於伊甸的住處出門，表示將前往維吉尼亞州一間Kmart購買聖誕節禮物，之後便失去聯繫。她當時38歲。

警方表示，史密斯的失蹤情況當年被認為「令人憂心」。北卡羅來納州與維吉尼亞州多個執法單位投入搜尋行動，聯邦調查局（FBI）亦參與協助，相關人員花費大量時間追查多條線索，但始終未能確認她的下落。當年發布的尋人啟事載明，應將她視為「處於危險之中」，並強調她「不會自願離開孩子」。

事隔約24年後，警方於當地時間21日在北卡羅來納州一處未公開地點尋獲史密斯，確認她「安然無恙」。警方未說明她這些年來的生活細節，也未公布具體所在地，但已通知家屬她被尋獲的消息。

對於突如其來的結果，家屬情緒複雜。史密斯的表親伯德向媒體表示，得知她仍在人世時，內心激動不已，甚至想大聲喊出「她還活著」。她同時提出多年來的疑問：「多年前的12月究竟發生了什麼？是什麼原因讓妳離開？」伯德也表示，自己從未認為史密斯已經過世，一直有種直覺相信她仍然活著。

其中一名子女則在為尋母設立的臉書帳號發表長文，形容這幾天「情緒翻湧」。她表示，自己同時感到欣喜、憤怒與心碎，心情難以言喻。對於是否會與母親重新建立關係，她坦言目前無法確定。雖然直覺希望能夠重修舊好，但想到過往多年來的傷痛，也讓她猶豫不決。

該名子女在貼文中提到，母親曾在她成長過程中給予深厚的愛與陪伴。儘管母女之間曾有爭執，但如今浮現心頭的，多是彼此共享的笑容與快樂時光，以及當時感受到的情感連結。她也表示，母親終究只是人，與所有人一樣。目前警方尚未對外說明史密斯當年離家的動機與過程，案件相關細節仍待進一步釐清。

羅金厄姆縣警長辦公室證實，史密斯已在北卡羅來納州一處未公開地點被尋獲。（圖／翻攝自Ｘ，@nypost）
羅金厄姆縣警長辦公室證實，史密斯已在北卡羅來納州一處未公開地點被尋獲。（圖／翻攝自Ｘ，@nypost）

