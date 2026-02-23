川普威脅對伊朗有限打擊　德黑蘭警告「任何攻擊都將回應」

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普近日表示，若外交談判破局，將考慮對伊朗發動「有限軍事打擊」，以迫使德黑蘭放棄核計畫。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baqaei）23日在德黑蘭記者會表示，任何美國對伊朗的攻擊都將被視為侵略行徑，伊朗將基於自衛權予以回應。他強調，「侵略行徑就是侵略行徑，任何國家都有基於自衛權的回應權利。」

美伊緊張升溫 軍事部署加劇危機

美國已在波斯灣及周邊地區集結大量兵力，包括防空與愛國者飛彈系統，保護駐軍3至4萬人。川普幕僚透露，若外交手段與初步精準打擊無法迫使伊朗屈服，美國可能在未來數月內發動更大規模攻擊，目標涵蓋伊斯蘭革命衛隊總部、核設施與彈道飛彈計畫。專家憂心，任何軍事行動都可能引發區域衝突，危及駐軍安全與全球市場穩定。

▲伊朗革命衛隊士兵在波斯灣進行演習時列隊站立。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗警告代理勢力可報復 恐怖攻擊風險升高

美國官員警告，若美國對伊朗動武，德黑蘭可能指使代理武裝組織在中東甚至歐洲發動報復性攻擊。情報指出，伊朗代理人包括葉門胡塞武裝、黎巴嫩真主黨及蓋達組織，可能鎖定美國駐外設施或商業航運進行攻擊。國際反恐專家克拉克指出，這些行動將提高美國軍事行動成本，增加戰爭風險。

外交仍未中斷 談判節奏微妙

儘管言辭激烈，美伊外交軌道仍未完全中斷。雙方代表於瑞士完成第二輪間接談判，預計26日再舉行會談。伊朗由外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）領軍，美方則由特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）出席。川普對談判態度強硬，幕僚透露，若德黑蘭不展現放棄核計畫的意願，美國軍事選項仍將保留。