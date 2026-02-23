　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普威脅對伊朗有限打擊　德黑蘭警告「任何攻擊都將回應」

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普近日表示，若外交談判破局，將考慮對伊朗發動「有限軍事打擊」，以迫使德黑蘭放棄核計畫。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baqaei）23日在德黑蘭記者會表示，任何美國對伊朗的攻擊都將被視為侵略行徑，伊朗將基於自衛權予以回應。他強調，「侵略行徑就是侵略行徑，任何國家都有基於自衛權的回應權利。」

美伊緊張升溫　軍事部署加劇危機

美國已在波斯灣及周邊地區集結大量兵力，包括防空與愛國者飛彈系統，保護駐軍3至4萬人。川普幕僚透露，若外交手段與初步精準打擊無法迫使伊朗屈服，美國可能在未來數月內發動更大規模攻擊，目標涵蓋伊斯蘭革命衛隊總部、核設施與彈道飛彈計畫。專家憂心，任何軍事行動都可能引發區域衝突，危及駐軍安全與全球市場穩定。

▲▼伊朗革命衛隊士兵在波斯灣進行演習時列隊站立。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗革命衛隊士兵在波斯灣進行演習時列隊站立。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗警告代理勢力可報復　恐怖攻擊風險升高

美國官員警告，若美國對伊朗動武，德黑蘭可能指使代理武裝組織在中東甚至歐洲發動報復性攻擊。情報指出，伊朗代理人包括葉門胡塞武裝、黎巴嫩真主黨及蓋達組織，可能鎖定美國駐外設施或商業航運進行攻擊。國際反恐專家克拉克指出，這些行動將提高美國軍事行動成本，增加戰爭風險。

外交仍未中斷　談判節奏微妙

儘管言辭激烈，美伊外交軌道仍未完全中斷。雙方代表於瑞士完成第二輪間接談判，預計26日再舉行會談。伊朗由外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）領軍，美方則由特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）出席。川普對談判態度強硬，幕僚透露，若德黑蘭不展現放棄核計畫的意願，美國軍事選項仍將保留。

相關新聞

高市早苗率自民黨大勝　一張圖看北京對日施壓9大手段

高市早苗率自民黨大勝　一張圖看北京對日施壓9大手段

日本眾議院大選結果出爐，日本首相高市早苗率領的自民黨取得大勝，這場選舉被視為日本戰後最關鍵的「安保路線公投」。值得注意的是，從去年（2025年）11月至今，北京從外交恐嚇、軍事威脅、經濟制裁到認知戰操作，對日採取極限施壓，但也被視為本次日本選舉重要的「助選員」；對此，《ETtoday新聞雲》彙整北京對日施壓的9大手段。

被爆「躲地下碉堡」！　哈米尼公開露面

被爆「躲地下碉堡」！　哈米尼公開露面

普丁密會伊朗「最高國安官員」

普丁密會伊朗「最高國安官員」

川普想直接對伊朗動武！范斯勸先別放棄外交

川普想直接對伊朗動武！范斯勸先別放棄外交

把川普「畫成棺材」！哈米尼PO文開戰

把川普「畫成棺材」！哈米尼PO文開戰

關鍵字：

美伊衝突軍事威脅核武計畫區域安全外交談判

