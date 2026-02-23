　
春節後228連假　周四下午4時起會出現首波南下車潮

▲228連假北分局轄管省道疏運措施報你知

▲春節後228連假，北分局轄管省道疏運措施說明。（圖／北分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區養護工程分局23日指出，結束長達9天的農曆年假，緊接而來的228有3天連假，預估北部地區自2月26日（星期四）下午4時起在快速公路銜接國1及國3與國5南港系統附近路段會有第一波南下車潮，連假首日2月27日（星期五）上午8時更將湧入大量南下車潮。

中長程南下的車潮於2月27日日上午7時出現在國道1、3、5號；台61線尖峰車潮於8時起，出現在新竹路段，整體尖峰時段集中於當日上午9至12時，北返車潮則集中於3月1日下午1時至晚間9時間，國道1號與3號無實施高乘載管制措施，國道5號循例自2月28日至3月1日每日13時至18時，於蘇澳至頭城匝道實施北向入口高乘載管制，請宜花東收假返回北部地區用路人注意，避開壅塞路段和時段。

另外，提醒用路人，為因應大量車流進入新竹市台61線與台15線，北分局相關管制措施如下：(1)台68線南寮匝道自2月26日晚間10時至3月1日晚間11時禁止左轉台15線南下(2)台15線71.5公里處新港三街路口，於2月26日晚間10時至3月1日晚間11時封閉(3)台61線鳳鼻尾隧道前竹1路口，於2月26日下午3時至3月2日上午9時封閉。

北分局建議，中短程旅次的用路人，可以利用台61線、台1線、台3線及台31線做為桃園、台北、新竹間往返的替代道路，北部地區往返宜蘭、花東地區用路人如遇國道5號壅塞，建議可改道行駛台9線，因台2線福隆海水浴場周邊路段於歷次連假期間皆屬易壅塞路段，建議用路人改道可節省更多寶貴行車時間。

短程出遊的車潮，預估在連假期間每天都會出現在各知名遊憩區的周邊路段，省道台2線北海岸淡水至萬里附近及東北角福隆至瑞濱路段、台3、台4及台7線大溪、慈湖、石門水庫風景區，台3線北埔、峨眉附近、台9甲線烏來都是容易車多段，預估交通尖峰時間約在11至13時及17至19時。

公路局呼籲用路人，如遇天候不佳請減速慢行，勿超速、勿酒駕，變換車道請打方向燈並注意前後路況，快速公路沿線規劃舒適休息站提供用路人小憩。返鄉鄉親、親子出遊用路人，建議多搭乘大眾運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。

