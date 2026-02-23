陸網喊「挖到三葉蟲化石」遊客瘋尋寶　當地急封鎖：再挖山要塌了

▲大陸山東省泰安市近日疑似出現三葉蟲化石，引發關注。（圖／翻攝自瀟湘晨報）



圖文／CTWANT

大陸山東省泰安市近日疑似出現三葉蟲化石，引發關注。不少網友在社交平台發布影片稱，在斑鳩子鎮一處山頭挖到三葉蟲化石，消息迅速傳開後，大批遊客前往「尋寶」。畫面顯示，光禿山坡上聚集大量人潮，每人手持小鏟子、螺絲起子不斷敲擊岩層，甚至有人站在陡峭邊坡開挖，引發安全疑慮。

《瀟湘晨報》報導，有網友發布影片，聲稱在斑鳩子鎮一處山頭挖到三葉蟲化石。消息迅速在網路上瘋傳，大批遊客前往當地尋寶，拿小鏟子、螺絲起子等物敲擊岩。對此，轄區派出所人員表示，考量山體存在安全隱患，已緊急封山管制，並安排員警值守，「山坡鬆動，再挖可能造成坍塌」，呼籲民眾切勿擅自進入。

斑鳩子鎮政府工作人員指出，不清楚為何春節期間該山突然爆紅，短時間湧入大量人潮，對地方管理造成壓力。一方面涉及自然資源保護問題，另一方面山勢陡峭，部分區域接近懸崖，遊客攀爬開挖極易發生墜落或滑坡意外。

鎮方表示，少量已被帶走的化石暫不追究，但嚴禁再行挖掘。東平縣自然資源局也回應，將關注調查此事，若確認存在化石資源，將依法進行保護，避免遭到破壞。

