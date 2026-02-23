桃園清潔隊馬年開工收運　婉拒紅包逾21萬轉捐公益

▲桃園清潔隊馬年開工收運，婉拒紅包逾21萬。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府環保局23日指出，該局清潔隊於大年初四（2月20日）恢復垃圾收運作業，環境管理處同步宣導「只收垃圾、不收紅包」廉政政策。仍有不少市民在清運過程中，基於感謝之意贈送紅包與年節禮品。清潔隊員於勤務結束後，依規定全數繳回政風室統一登錄處理。

經統計，今年春節期間共收到民眾紅包金額合計 21萬 6,116 元，以及年節物資 20件（以食品與民生用品為主）。所有現金已全數捐入市府社會救助金專戶，物資則轉贈 伊甸社會福利基金會，讓市民的善意透過制度轉化為實質公益。

▲桃園清潔隊開工收運，環境管理處同步宣導「只收垃圾、不收紅包」。（圖／環保局提供）

環保局長顏己喨表示，桃園市人口持續成長，春節期間垃圾量較平日增加約 117％，清潔隊仍於年初四清晨即全面出勤，確保市容整潔。他指出，清潔隊依法不得收受任何餽贈，民眾的一句感謝與配合垃圾分類，就是對第一線人員最大的支持。顏己喨也強調，針對無法即時退還的紅包與物資，市府已建立標準作業流程，由各區清潔隊彙整後交由政風室統一登錄，確保全程公開透明，落實廉能治理。

環境管理處長張書豪補充，目前全市共有 2,956 名清潔隊員 參與春節收運勤務，市府除持續宣導垃圾分類與減量政策，也將透過制度化管理，讓民眾善意不落空，同時維護公部門廉潔形象。