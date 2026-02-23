桃園燈會「馬力食足」農業主題燈區　獨角飛馬、水蜜桃馬車迎賓

▲桃園燈會「馬力食足」農業主題燈區亮相。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局表示，「2026桃園燈會-飛馬耀桃園」於2月25日晚間6點正式點燈，除主燈展區外，該局也特別結合農藝美學與永續精神，量身打造3米高、18米寬的「馬力食足」主題燈區，包含有獨角飛馬、桃喜馬車、桃園特色蔬果等3大主軸，運用環保農廢稻草編織而成，邀民眾至南崁溪畔會稽河濱公園賞燈。

農業局長陳冠義23日指出，農業局今年特別於桃園燈會三民公園燈區在會稽河濱公園打造如童話仙境般的農業特色燈區，燈區主燈「馬力食足」取其動力「十足」之諧音，象徵桃園農業如源源不絕的能量泉源。

作品以一身潔白夢幻、昂首振翅的獨角飛馬為主角，象徵桃園農業不畏挑戰、持續突破的強勁動能。飛馬後方則是以拉拉山水蜜桃為造型靈感的「桃喜馬車」；馬車上盛載著各式「桃園特色蔬果」，有象徵節節高升的鮮筍、事事如意的甜柿等，整部作品呈現五穀豐登、物產豐饒的榮景。

陳冠義強調，農業是生命的根本，也是桃園最引以為傲的底蘊，該局透過「馬力食足」將土地的厚實希望與現代燈藝結合。2月25日起至3月8日點燈時刻，平日時段18時至21時30分、假日則為18時至22時。

農業局主題燈區結合各種巧思，整體燈區布置還有金黃稻穗，象徵桃園魚米之鄉特色，此外也融入彩色海芋、繡球花海等桃園特色活動元素，預約市民朋友一起到3月27日起登場的「彩色海芋季」、5月9日起登場的「花現台七-繡球金針農遊趣」同樂。